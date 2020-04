Sindaci della Lombardia incalzano il governo: "Subito dieci miliardi"

L'unione fa la forza. È in questo solco che è nata e si è sviluppata l'iniziativa di un gruppo di sindaci della Lombardia, che hanno così deciso di scrivere una lettera e di inviarla al governo centrale di Roma. Nella missiva i primi cittadini incalzano l'esecutivo, chiedendogli lo stanziamento di un urgente finanziamento di 10 miliardi di euro da utilizzare nella lotta contro il coronavirus.

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni – ex feudo rosso della provincia a nord di Milano – è il primo firmatario della lettera con la quale le amministrazioni locali lombarde richiedono interventi rapidi e concreti a favore dei Comuni impegnati nella gestione dell'emergenza causa pandemia di Covid-19.

Venendo al contenuto del documento, i sindaci che hanno sottoscritto la "petizione" tirando per la giacchetta il Conte-bis, invitandolo a rimpinguare le casse del fondo di solidarietà comunale. Ma non solo. Nella lettera, infatti, si fa anche richiesta di istituire con urgenza fondo che possa coprire integralmente la spesa che i comuni sostengono per l'inserimento nelle strutture dei minori affidati dai giudici ai sindaci, al fine di consentire ai comuni di liberare risorse proprie da destinare ad azioni di rilancio dell'economia locale e di sostegno diretto per chi è in difficoltà a causa dell'emergenza.

Ma non è tutto. Passando in rassegna le richieste avanzate, si legge anche: istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo da destinare direttamente ai comuni per sostenere i servizi di educazione e istruzione per l'infanzia, a gestione diretta da parte dei comuni stessi, in questo momento in grande difficoltà a seguito della sospensione delle attività e dell'incasso delle rette a fronte di spese fisse e continuative, con il rischio di non poter riaprire a settembre; la previsione dell'utilizzo anche integrale, nel 2020, dei proventi delle concessioni edilizie e delle alienazioni dei beni patrimoniali dell'ente, sia in parte corrente che in parte investimenti; provvedimenti urgenti per una reale rinegoziazione dei mutui dei comuni che prevedano la sospensione dei pagamenti delle rate relative alle annualità 2020-2021- 2022, da corrispondere oltre la scadenza del mutuo stesso; rapidi interventi normativi per portare al 30% il fondo crediti di dubbia esigibilità, con la previsione che l'eventuale disavanzo che potrebbe crearsi sul bilancio 2020-2021- 2022 possa essere ripartito con l'adozione di un piano di rientro trentennale; l'urgente emanazione di specifiche norme che prevedano poteri speciali per i sindaci per velocizzare e far ripartire tutti i cantieri, rilanciare l'economia locale e rafforzare la sicurezza pubblica sui territori.