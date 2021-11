Sindaco per un giorno, il contest virale per far capire quanto è difficile amministrare

Sindaco per un giorno, per dimostrare che i problemi di una città non possono essere risolti con la bacchetta magica ma solo con tempo e lavoro quotidiano. E' questa la filosofia che anima l’iniziativa "Sindaco per un giorno: vuoi farlo?", lanciata sui social da Marco Togni, primo cittadino di Montichiari nel bresciano. Una provocazione subito diventata virale. L’obiettivo del primo cittadino leghista è proprio quello di coinvolgere i suoi cittadini più critici nella vita istituzionale lavorando a fianco del sindaco per una giornata.

"Tutti hanno soluzioni, gli farò capire che non è facile amministrare"

“ Tutti hanno in tasca una soluzione - spiega Marco Togni -. La più semplice, la più intelligente, la più ovvia, facile e risolutiva a cui gli altri ancora non sono arrivati. Il posto migliore dove diffonderla è la piazza virtuale dei social: non avendo la responsabilità di metterla effettivamente in pratica, rimarrà sempre la soluzione migliore. Quando i problemi riguardano la collettività è ancora più facile elargire consigli e criticare chi, invece, le decisioni le deve assumere davvero, senza i “sentito dire” ma basandosi su dati concreti “.

Il contest social

Il contest del sindaco per un giorno è partito ed è aperto a tutti i residenti. “ Insieme al prescelto affronteremo le problematiche da risolvere: dato che la legge attribuisce a me la responsabilità, se le riterrò corrette le attuerò “, ha rimarcato Togni. Chi assumerà l’incarico di primo cittadino per un giorno dovrà firmare un impegno scritto a non divulgare a terzi qualsiasi notizia o informazione appresa durante il suo breve mandato. Chiunque potrà candidarsi semplicemente scrivendo il proprio nominativo in risposta al post pubblicato sulla pagina istituzionale Facebook di Togni.

"Non è provocazione ma una nuova educazione civica"