Il sindaco Pd "chiama" la grillina. Ma Crimi le dà l'aut aut

C'era aria di maretta in casa del Movimento 5 Stelle. Stavolta, è il turno di Francesca Frenquellucci, capogruppo dei grillini, che presto potrebbe essere arruolata nella giunta del sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, in qualità di assessore all'innovazione. " Ho chiesto a Francesca Frenquellucci, capogruppo del Movimento 5 stelle, di entrare in giunta comunale come assessore all'Innovazione" , dichiara il primo cittadino pesarese, presidente di Ali - Autonomie locali italiane, che già in passato ha collaborato con la Franquellucci affidandole i rapporti con l'Università.

" In questi mesi - continua il sindaco dem di Pesaro - ho apprezzato molto inoltre le caratteristiche e l'impegno di Francesca, molto appassionata e determinata a dare un contributo concreto al miglioramento della città. Come assessore all'innovazione potrebbe seguire le attività economiche, i servizi demografici, le reti informatiche e la città digitale, democrazia diretta, università. Tutte tematiche care storicamente al movimento di appartenenza. Credo che possiamo essere il primo comune in italia - conclude - a creare una collaborazione di questo tipo; del resto siamo forti della coerenza del percorso che abbiamo fatto insieme e dei risultati ottenuti in così poco tempo. Nelle condizioni politiche nazionali e cittadine che si sono create, l'ingresso in giunta di Francesca mi sembra la naturale conseguenza".

A quanto pare, le avances - professionali, s'intende - del sindaco pesarese alla grillina non sarebbero state per nulla gradite al nuovo reggente del Movimento che ha stroncato sul nascere l'ipotesi di uno matrimonio politico, seppure a livello locale, con i democratici. " Se è vero, si dimetta" , ha commentato duramente Vito Crimi. Stando a quanto si apprende da la Repubblica , Crimi avrebbe inviato una lettera alla Frenquellucci in cui chiede alla collega di autosospendersi qualora fosse intenzionata ad accettare l'incarico in una giunta non a guida M5S. Una sorta di aut aut che, però, rasenta già il preludio di un divorzio.

Non si è fatta di certo attendere la replica della Frenquellucci, fortemente indispettita dalla sortita senza opzione di scelta del leader pentastellato. "Dimettermi, autosospendermi - afferma la grilla - E perché? Non capisco perché non posso fare quello che M5S sta già facendo ai tavoli nazionali. Comunque, non ho ancora deciso".

In attesa di risposte - e chiarimenti - il sindaco Ricci sembra alquanto sospreso dalla frenata Crimi: " Mi sembra una nota molto strana quella di Crimi. - afferma - Sarebbe come chiedere a tutti i ministri 5 stelle di autosospendersi perché sono al governo nazionale con il Pd. A Pesaro abbiamo fatto le cose in maniera trasparente e lineare, partendo da contenuti importati come l'università. Abbiamo collaborato bene e ringrazio i 5 stelle di Pesaro che oggi in assemblea hanno appoggiato il progetto sostenendo Frenquellucci".