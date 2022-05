Sirio, il bambino "irriverente e sbilenco" più forte delle sue disabilità

Per i medici era destinato allo stato vegetativo. E invece: " Abbiamo riso in faccia all'ennesima sentenza" , racconta al Corriere della Sera Valentina Perniciaro, la mamma di Sirio Persichetti, il bambino " irriverente e sbilenco " pieno di disabilità e sprizzante energia da tutti i pori. La sua storia è diventata la trama di un libro dal tonico ironico e, al contempo, profondo: Ognuno ride a modo suo. Storia di un bambino irriverente e sbilenco (Rizzoli). E se la copertina di Zerocalcare beffeggia la malattia, il sorriso di Siro divora - in senso buono - i manuali di medicina.

La storia

Era ancora in fasce Sirio quando cominciò il suo calvario. Nato prematuro, fu dimesso dall'ospedale dopo appena un mese in incubatrice: " Forse troppo presto ", ipotizza mamma Valentina. Fu lei a trovare il figlioletto " che sembrava morto " nella culla. E invece quel fagottino di pochi centimetri si aggrappò con le unghie e con i denti alla vita seppur a un prezzo altissimo. I medici non gli avevano dato speranza: avrebbe vissuto in stato vegetativo fino all'ultimo dei suoi giorni. Fatto sta che Sirio non si è mai arreso. Proprio come hanno fatto i suoi genitori, mamma Valentina e papà Paolo, che con i loro "tetrabondi" sono una presenza fissa sui social da anni. E poi c'è la Fondazione nata per " mutare il paradigma della disabilità, il linguaggio e l’approccio verso le persone con disabilità: rimettere al centro la persona e non l’etichetta con la sua diagnosi, per abbattere le barriere e gli stereotipi che sono alla base dell'emarginazione e dell’esclusione dei corpi e delle menti non conformi" .

Il futuro