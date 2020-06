Sisal lancia un nuovo programma di affiliazione online

Sisal lancia un nuovo programma rivolto agli affiliati che offre a tutti gli editori online, webmaster, tipster, gestori di blog e profili Social l’opportunità di unirsi al network di Sisal.it, con la possibilità di godere dei tanti nuovi vantaggi riservati ai "Partner Online".

“Sisal, coerentemente con i propri valori di innovazione, fiducia e credibilità, continua a investire sul digitale e mira a diventare leader anche nell’affiliazione online - spiega Marco Tiso, Managing director online di Sisal -. Con questo obiettivo, abbiamo rafforzato il team digitale interno a Sisal, creando una squadra dedicata esclusivamente alle affiliazioni, coordinata da Stefano Guerrato, in qualità di Affiliation manager, che fornirà assistenza in prima persona ai nostri partners, affinché si sentano sempre seguiti e accompagnati nel loro percorso ”.

Il nuovo sito web dedicato alle affiliazioni online offre un servizio di caring a 360°, con supporto tailor-made a tutti i webmaster e gestori di siti con tematiche affini al mondo giochi e scommesse. Tutti gli affiliati Sisal.it potranno contare sul supporto di un Affiliate Manager che fornirà immediata assistenza in caso di difficoltà, informazioni e chiarimenti per accompagnare il processo di massimizzazione dei risultati.

Per garantire un servizio eccellente, il portale onlineb2b.sisal.it prevede all’interno una piattaforma riservata, grazie alla quale sarà possibile richiedere i feed per la comparazione quote, prelevare materiali informativi e monitorare l’andamento delle campagne ospitate sul proprio sito. Per entrare a far parte del network di qualità basta registrarsi all’indirizzo onlineb2b.sisal.it (dove si trovano anche tutte le informazioni sull'iniziativa) e con un click inviare la propria candidatura.