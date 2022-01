La nuova circolare sullo smartworking nel pubblico e nel privato

L'aumento record di contagi e la necessità di arginare la diffusione del virus, sebbene la situazione ospedaliera sia pienamente sotto controllo in tutta Italia, ha spinto il governo a fare delle riflessioni importanti ma anche a prendere delle decisioni. Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e quello del Lavoro, Andrea Orlando, hanno firmato in queste ore una circolare congiunta con la quale vogliono sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità per lo smartworking.

Non sono state introdotte nuove norme o nuovi incentivi, perché la regolamentazione dello smartworking o, meglio, lavoro agile, in Italia già esiste ed è contemplato per numerose categorie di lavoratori. L'obiettivo della circolare è quello di invitare le aziende pubbliche e privare a fare ricorso quanto più possibile di questi sturmenti. Fonti di governo ci tengono a sottolineare che questa è "u na grande prova di responsabilità condivisa che vede l'intero mondo del lavoro unito per organizzare lo smartworking in maniera intelligente e flessibile ". Niente anarchia organizzativa, dunque, ma un sistema ben organizzato che prevede regolamenti e soluzioni agili per ogni tipologia di lavoratore per il quale sia possibile lavorare anche al di fuori del canonico spazio adibito a ufficio.

Ovviamente, l'invito alle aziende è quello di muoversi nell'ambito " delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti ". Si va, dunque, verso un nuovo concezione di lavoro agile anche in Italia, sulla scia di quanto già fanno negli altri Paesi europei.