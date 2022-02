Snoop Dogg sotto accusa: costrinse donna a fare sesso orale

A poche ore dall'evento dell'anno per lo sport Usa, il Super Bowl del 13 febbraio, scoppia una vera e propria bomba mediatico-giudiziaria ai danni del rapper afroamericano Snoop Dogg, ospite musicale del supermatch di football. Il cantante, il cui vero nome è Calvin Cordozar Broadus Jr., è stato infatti denunciato in California per violenza sessuale e per percosse. Anche l'imprenditore e artista nero hip hop Don "Magic" Juan, grande amico e " consigliere spirituale " di Broadus Jr., è stato denunciato per i medesimi reati, in quanto accusato di complicità con Snoop Dogg nel perpetrarli.

I crimini in questione risalirebbero al 2013 e sarebbero stati commessi dai due artisti ai danni della ballerina e modella statunitense Jane Doe. In base alla denuncia presentata dalla donna, i cantanti afro, dopo un concerto e mentre si stavano svolgendo le riprese di uno show tv, avrebbero costretto lei a " fare sesso orale ". La donna, che all'epoca si esibiva sul palco proprio durante le performance di Snoop Dogg, avrebbe ceduto alle loro pretese per paura di non potere più lavorare nell'industria musicale, qualora avesse opposto resistenza, e con la speranza di " fare avanzare la propria carriera ".

In base a quanto raccontato dalla Doe nella sua richiesta di risarcimento danni presentata in sede civile presso una corte federale, Don "Magic" Juan, dopo che la donna si era esibita sul palco insieme a Snoop Dogg, si sarebbe offerto di accompagnare la ballerina a casa, ma, in realtà, l'avrebbe portata a casa sua, dove " sfinita, si è addormentata ".

Sempre secondo la denunciante una prima aggressione a sfondo sessuale, perpetrata dallo stesso "Magic" Juan, sarebbe avvenuta nelle prime ore del mattino, prima che lei venisse riportata allo studio di Snoop Dogg per un'audizione. Una volta arrivata in quello studio la Doe si sarebbe sentita male e sarebbe andata in bagno. Secondo le accuse, proprio Snoop Dogg avrebbe colto l'occasione per aprire la porta del bagno e per costringerla a fare sesso orale.