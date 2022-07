"Siamo miracolati". Il racconto dei sopravvissuti alla valanga

C'è un riga sottile, invisibile, che traccia la vita delle persone. Qualcuno la chiama "fatalità" ma per molti altri, specie per chi domenica si trovava sulla Marmolada ed è scampato alla tragedia per un soffio, la casualità ha il sapore del miracolo. Come la storia del bimbo di 9 anni che, nella tarda mattinata di ieri, era stato inserito nella lista dei dispersi. Per fortuna, invece, era rientrato a casa con i genitori prima che quel bolide di ghiaccio travolgesse alcuni alpinisti in risalita verso la cima della montagna: 7 è il numero delle vittime accertate, ancora 13 coloro che mancano all'appello.

Il racconto dei sopravvisuti

" Qualche metro più giù e saremmo stati travolti anche noi - racconta al Corriere della Sera un signore francese con accanto la moglie - ho visto una ragazza disperata mentre il suo compagno era intrappolato sotto il ghiaccio. Sono stato io a liberarla dalla corda con la quale era ancora legata ". Come lui, tanti altri stranieri hanno assistito attoniti alla tragedia: una massa di ghiaccio che si stacca dalla montagna in pochi secondi e precipita come una gigantesca scheggia impazzita. Un signore sloveno ha letteralmente sfiorato la tragedia: i detriti gli hanno sfregiato la pelle ma, per fortuna, è riuscito a evitare il peggio. " Era frastornato. Ha tirato su la maglietta e mi ha fatto vedere le ferite ancora sanguinanti. - ricorda era il capoufficio stampa del Soccorso Alpino Valter Milan - Gli ho detto di andare a farsi medicare, ma ha farfugliato qualcosa ed è subito andato via ".

"Abbiamo visto la valanga"