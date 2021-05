"Il sogno si è avverato". L'sms di Marina a Marco Vannini

Cosa provano i genitori di Marco Vannini dopo la sentenza di Cassazione che ha condannato la famiglia Ciontoli?

Un toccante servizio di Chi l’ha visto? ha puntato ieri sera i riflettori su Marco Vannini in quanto persona e non solo in quanto caso giudiziario. Protagonisti del servizio i genitori del giovane scomparso 6 anni fa, Marina e Valerio, che sui gradini della Cassazione hanno rilasciato un’intervista commentata da Federica Sciarelli, che ha sottolineato di come la sentenza abbia dato seguito a “ una pena durissima ” e di come “ la giustizia ha fatto il suo corso ”. “ Come dice mamma Marina, non si gioisce perché sono tutti sconfitti - ha commentato - sia chi deve andare in carcere sia chi il figlio non lo rivedrà più ”.

Marina, durante l’intervista, dice che ora si sentono “ liberi ”, mentre papà Valerio Vannini aggiunge: “ Ci siamo levati un sasso da dentro lo stomaco, ci pesava: era un macigno ”. E sullo schermo passano le foto e i video di Marco bambino, poi adolescente e infine ventenne che si affacciava ai sogni della vita. E quel messaggio inviato a un cellulare che non può più rispondere.

“ Non sono stata presente alla lettura della sentenza - ha raccontato Marina Vannini - Ho sentito un boato e ho capito che era andata come volevamo noi. Il mio primo pensiero è stato quello di mandare un messaggio sul telefono a mio figlio. Gli ho scritto che era andato tutto come mi aveva detto lui. Perché io me l’ero sognato una settimana fa e me l’ero tenuto solo per me. Era una cosa mia. Perché poi avevo paura che non andava così. Gli ho detto: Marco, il sogno si è avverato ”.

I genitori del giovane hanno raccontato della passione di Marco per la moto, una passione in comune con papà Valerio, che sente quasi ancora addosso il figlio durante le sue passeggiate. E c’è quel mestiere, affascinante e patriottico, che Marco non potrà mai svolgere. Il ventenne desiderava infatti entrare nelle Frecce Tricolori. “ Ce lo vogliamo immaginare così - hanno detto i genitori - sfrecciare nel cielo ”.

Il giudizio di Marina e Valerio verso i Ciontoli resta duro, ma la coppia afferma di credere nella riabilitazione del sistema giudiziario. “ Viviamo l’ergastolo della sofferenza - ha affermato Valerio - I Ciontoli si faranno qualche anno di carcere, poi avranno la libertà. Ma io spero che in questi anni di carcere rifletteranno un po’ su quello che hanno fatto ”.