Bloccato, poi la mano sulla bocca: l'aggressione choc dei migranti

Aggressioni violente, rapine e reati dei più svariati vengono quotidianamente compiuti nel nostro Paese da immigrati, regolari o meno. Considerando che si tratta di una minoranza, quel che impressiona è che alcuni reati siano compiuti in larga parte da cittadini stranieri. Quanto accaduto a Napoli e denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha dell'incredibile per la ferocia e la tecnica utilizzata. Protagonisti dell'aggressione due uomini di provenienza africana, che si sono scagliati contro un ragazzo che si trovava a transitare in pieno giorno in piazza Enrico de Nicola, nel cuore di Napoli, tra porta Capuana e la stazione Centrale nella zona del Vasto.

Le immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza, casualmente puntata nell'esatto punto in cui è avvenuta l'aggressione, mostrano fino a che punto ci si può spingere per sottrarre pochi euro e, forse, un cellulare. Il giovane sta camminando tranquillamente lungo la via con uno zaino sulle spalle e un sacco nero tra le mani. All'improvviso gli si avvicinano due ragazzi di chiara origine africana che, senza dargli il tempo di reagire, lo sollevano di peso. Prova a chiedere aiuto ma uno di loro gli mette una mano sulla bocca mentre l'altro lo immobilizza. A quel punto lo scaraventano a terra e lo rapinano. Sembra un'azione concertata e studiata, una tecnica già rodata per eseguire una rapina in modo rapido intimorendo la vittima e minacciandola fisicamente. Il video non è recente, risale allo scorso maggio ma prima di renderlo noto le forze dell'ordine hanno voluto effettuare le indagini. A pubblicarlo è stato il consigliere Francesco Emilio Borrelli, sempre in prima linea per combattere il degrado di Napoli.