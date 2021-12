Solstizio d’inverno: perché oggi è il giorno più corto dell’anno

La giornata di oggi, martedì 21 dicembre, sarà la più corta dell'anno, quella con meno ore di luce di tutti e 365 i giorni. Al tramonto del sole, quindi, inizierà di conseguenza la notte più lunga dell'anno: cade oggi, infatti, il solstizio d'inverno.

Da domani giornate più lunghe

Non per nulla, oggi inizia anche l'inverno astronomico (quello meteorologico ha preso il via il 1°dicembre). Può non sembrar vero ma da domani le giornate torneranno ad allungarsi, sia pure di un minuto al giorno, ma si andrà incontro all'equinozio del 2022 che si avrà domenica 20 marzo (stessa durata di giorno e notte). Dopodiché ci sarà il "rush" finale fino a giugno con il solstizio d'estate e il processo che ricomincia. Ma da cosa dipende la lunghezza di sole e buio? Dal movimento della Terra intorno al sole ma anche dall'inclinazione dell'asse di rotazione del nostro pianeta " e il moto apparente del sole nel cielo terrestre ".

La differenza di emisferi

È nel giorno del solstizio d'inverno, infatti, che l'asse della Terra è così inclinato da raggiungere il punto più lontano dal sole: in questo giorno, infatti, vedremo la nostra stella nel punto più basso del cielo di tutto l'anno, quello con meno ore di luce. Viceversa, nell'emisfero australe (quindi al di sotto dell'Equatore) accade quanto succede a giugno da noi: oggi è il giorno più lungo dell'anno e la notte più breve. Ecco perchè, nei due emisferi, le stagioni si alternano in maniera opposta.

Come riporta Il Messaggero, I popoli dell'Europa centrale e settentrionale festeggiavano "Jul", cioé “ruota”, alludendo al sole. Gli antichi romani lo chiamavano "Sol Invictus" e "Angeronalia", in pratica il " Giorno di nascita del Sole Invitto " deciso dall'imperatore Aureliano. I cristiani, invece, istituirono il Natale che avviene qualche giorno dopo. In Inghilterra, invece, nella splendida cornice di Stonehenge, migliaia di persone provenienti anche da altri Paesi si riuniscono per celebrare l’inizio dell’inverno.

Quel detto popolare "sbagliato"

Erroneamente molte persone pensano che il giorno più corto dell'anno sia in realtà il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, per l'antico detto "Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia". Questo perché, nell'antichità (prima del 1582), il calendario civile era diverso da quello solare tant'è che il solstizio cadeva proprio fra il 12 e il 13 dicembre (anche se non corrispondeva a quanto accadeva realmente in astronomia). Successivamente, con l'introduzione del calendario gregoriano dal 1582, il solstizio è passato al 21 o 22 dicembre (giorni reali) mentre la festa di Santa Lucia è sempre rimasta giorno 13 conservando la fama di "giorno più corto che ci sia".