"Una somiglianza impressionante”". Ecco la foto di Denise con la figlia

Denise Pipitone è viva, sta bene e ha anche una figlia. È questa l’ipotesi che sta correndo dalla tv al web nell’ultima giornata, a seguito di recenti dichiarazioni dell’ex pm del caso Maria Angioni. Alle dichiarazioni però si aggiunge uno scatto con i volti dei protagonisti sfumati, che Milo Infante ha mostrato nel corso di “Ore 14”.

“Ore 14” ha infatti realizzato ieri un grosso approfondimento sulla storia di Denise, scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo. Infante ha ripreso le dichiarazioni che Angioni aveva reso qualche ora prima a “Storie italiane”, affermando che dallo scorso mercoledì è giunta alla loro redazione una foto che ritrae una donna, un uomo e una bambina, che sarebbero la presunta Denise, il marito e la figlia della donna. Ma le cose stanno davvero così? Infante ha parlato di “ una somiglianza straordinaria con la piccola Denise ”, ma naturalmente il pubblico non ha potuto vedere i volti delle persone ritratte in foto, anche perché le segnalazioni devono essere verificate prima di essere rese pubbliche.

“ La nostra parola d'ordine è cautela e buon senso - ha rimarcato Piera Maggio su Facebook - Non ci abbiamo ancora fatto l'abitudine sul nostro dolore, chissà perché… ”. Lo stesso Infante ha scritto sul suo profilo un lungo status per evitare al pubblico di trarre conclusioni troppo affrettate. “ Una semplice somiglianza non fa di una ragazza Denise o di una donna in sovrappeso la rom di Milano - ha raccontato Infante - Mercoledì scorso la dottoressa Maria Angioni mi ha girato alcune informazioni e fotografie a sua volte ricevute da tale Sul. J. Lo. Questa signora conosciuta dalla dottoressa Angioni a sua volta è in contatto con tale Ahmed Sal., già in passato protagonista di millanterie e noto spacciatore di false informazioni. […] abbiamo proceduto alle prime verifiche del caso, ottenendo un riscontro però negativo su tutta la linea. Ribadisco che la somiglianza tra la bambina di questa ragazza e la piccola Denise è evidente solo in una foto, in altre molto meno. Quanto alla mamma, che questa Sul. ritiene essere Denise, di lei sappiamo che dichiara di essere nata a Mazara ma di fatto vive tra la Francia e la Tunisia ”.

Il riferimento alla donna rom che Infante ha aggiunto alla sua narrazione si riferisce alla testimonianza di Mariana, giovane rom adottata da una famiglia italiana, che ha incontrato nel 2018 la propria famiglia naturale. Mariana è partita dal video che Felice Grieco girò a Milano nell’ottobre 2004: vi si vedono una donna e una bambina, e la piccola presenta una grande somiglianza con Denise e probabilmente proviene dalla sua stessa enclave linguistica. Mariana ha affermato che la donna con la bimba nel video sia sua zia, che si fa chiamare Florina.