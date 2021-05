"Ecco chi c'è nel video...": svolta sul caso Saman

Salgono a cinque gli indagati per la misteriosa scomparsa di Saman Abbas, la 18enne pakistana residente a Novellara, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 11 aprile. Oltre ai genitori della ragazza e a uno zio, nelle indagini con l'ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere, adesso si aggiungono due cugini.

"Sono i cugini"

Secondo quanto si apprende dall'agenzia stampa Adnkronos, nelle ultime ore, gli sviluppi investigativi hanno permesso di individuare altre due persone che avrebbero avuto un ruolo nella sparizione della giovane. In particolare, dalla visione delle immagini della videosorveglianza dell'azienda, sono stati riconosciuti due cugini della 18enne. Nello specifico, i due sarebbero stati ripresi la sera precedente all'ultimo avvistamento della ragazza mentre uscivano dal capannone con attrezzi da lavoro utilizzati verosimilmente per preparare la buca. Complessivamente, quindi, sono salite a 5 le persone iscritte nel registro degli indagati. In tarda mattinata, riprenderanno le operazioni di ricerca che si concentreranno alle spalle del capannone attraverso l'ispezione in particolare di alcuni pozzi e canali nonché di altre serre con l'ausilio dei cani molecolari.

Il video choc

A sostegno delle indagini per omicidio, c'è un estratto video che immortalerebbe un gruppo di 3 persone, con fare sospetto, dirigersi nei campi in prossimità dell'abitazione di Saman. I tre sarebbero dotati di due pale e un secchio, oltre a un sacchetto azzurro e un piede di porco. La data di registrazione del filmato è fissata allo scorso 29 aprile. In altri frammenti video, si vedono sempre le stesse persone rientrare dopo circa 2 ore e mezza. I recenti sviluppi investigativi, hanno confermato trattarsi di due cugini della ragazza e uno zio.