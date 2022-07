La gemella accoltellata, ora le minacce: "Il killer delle fidanzate ucciderà ancora"

" Sono seriamente preoccupata che non appena potrà uscire dal carcere lui tornerà ad uccidere qualche altra donna ". Bruna Biggi è la sorella di Luciana, la 36enne uccisa a Genova nell'aprile del 2006. Per l'omicidio fu indagato e processato l'allora fidanzato della vittima, Luca Delfino, che poi venne assolto in Corte d'Assise. Nel 2007 Delfino fu condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione per l'omicidio di un'altra ex, Antonella Multari, trafitta al corpo con 44 coltellate. Ieri mattina, Bruna ha appreso dai giornali che la sua abitazione è stata sottoposta a vigilanza per via di alcune, presunte minacce di morte dal carcere. Minacce di cui non ne sa nulla ma che le hanno fatto subito pensate a quello che fu soprannominato dalla stampa dell'epoca "il killer delle fidanzate". " Se qualcuno ha progettato di uccidermi dal carcere, non può essere che lui (Delfino ndr) ", ha dichiarato la donna nel corso di un'intervista al Corriere della Sera.

Le minacce

Attorno alla casa di Bruna Biggi sarebbe stato attivato un servizio di vigilanza. Secondo quanto riferisce il Secolo XIX, la circostanza farebbe capo ad alcune dichiarazioni rese da un collaboratore di Giustizia a proposito di un " piano per uccidere " l'ex sorella di Luciana " facendolo però passare per un incidente ". L'uomo ha raccontato agli inquirenti che il progetto criminale sarebbe stato ordito da un ex compagno di cella. Al momento non risulta alcun collegamento con Luca Delfino ma Bruna sembra avere ben pochi dubbi al riguardo. " Io aspetto di capire meglio, ma se qualcuno ha progettato di farmi del male non può che essere lui - ha detto -. Chi dal carcere potrebbe avercela con me? E comunque io non intendo cambiare il mio stile di vita perché lui non mi fa paura. Sono solo terribilmente infastidita di rivedere sui giornali la foto di me e mia sorella e quello accanto ".

Il "killer delle fidanzate"