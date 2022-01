Il sospetto di Crisanti sui numeri: "40 morti in terapia intensiva. Gli altri dove sono?"

Due delle domande più frequenti, sin dall'inizio della pandemia, sono state: dove muoiono i malati di Covid? E, soprattutto, i loro decessi sono dovuti esclusivamente al Covid-19 o a altre patologie? Rispondere a questi quesiti non è facile. Soprattutto all'ultimo. Certo è che di Sars-Cov2 si muore, indipendentemente dal fatto che il virus rappresenti la causa unica o meno dei decessi. Se poi andiamo indietro nel tempo, alla prima ondata, ricordiamo i tanti, troppi, decessi in casa. I medici di base erano ingolfati e talvolta assenti. Chi riusciva ad arrivare in ospedale, spesso, lo faceva troppo tardi, quando ormai c'era da poco a fare. Le file interminabili di ambulanze e i posti letto, creati in fretta e furia nei parcheggi dei nosocomi, rappresentano immagini tristi che ancora oggi sono impresse nella nostra memoria.

Andrea Crisanti, microbiologo dell'università di Padova, si è posto una domanda fondamentale. Interrogato da Luca Sommi durante l'ultima puntata di Accordi e disaccordi, il professore ha così risposto, in merito ai posti delle terapie intensive: "Una persona rimane in media in terapia intensiva 20 giorni e ha una probabilità di decesso pari al 50%. Questo significa che ogni 20 giorni muoiono 800 persone in terapia intensiva, il che significa che muoiono 40 persone al giorno. Allora, io voglio porre un problema che, a mio avviso, ha anche una componente etica: dove muoiono le altre 260 persone (in realtà 320, secondo gli ultimi dati, ndr)? È una cosa che bisognerebbe dire perché i 300 morti non sono giustificati dai posti occupati in terapia intensiva". Sommi lo incalza: "Cioè, lei vuole dire che ci sono morti annoverati come morti di Covid che sono al di fuori della terapia intensiva". E Crisanti: "Certo, la matematica non è un'opinione, si vede in un attimo che è così".

I numeri ipotizzati dal professor Crisanti, in parte coincidono con quello che sta accadendo negli ospedali. Prendiamo il caso dell'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo, per esempio: in un'intervista, Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza e urgenza e area critica, ha affermato: "Nell’ultima ondata abbiamo avuto in totale 80 malati Covid ricoverati in terapia intensiva. E di tutti questi ricoverati ho nomi, cognomi e varianti: nessuno di questi è stato colpito dalla variante Omicron, ma tutti sono stati contagiati dalla variante Delta. Di questi 80 ricoverati la percentuale dei decessi è stata di circa il 30%, quindi 24-25 persone non ce l’hanno fatta: nessuno di questi era vaccinato".

Nei giorni scorsi, inoltre, la Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) ha pubblicato un report secondo cui il 34% dei pazienti positivi ricoverati non è malato di Covid-19: ovvero si trova in ospedale a causa di altre patologie. Questo numero, tra l'altro, è destinato ad aumentare: "Ci aspettiamo di dover far fronte a un numero sempre più ampio, vista l'ampia circolazione e l'elevata contagiosità del virus, dei ricoveri per patologie non Covid in pazienti che, però, hanno l'infezione", ha detto Giovanni Migliore, presidente della Fiaso.

Quella di Crisanti è una considerazione da non sottovalutare. E che ci potrebbe aiutare a comprendere meglio le mosse future da prendere contro il Covid.