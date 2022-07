La sottana di Draghi, i clochard governisti e Tamberi: quindi, oggi...

- non c’è niente di peggio dell’infinito ritornello sulla "agenda Draghi”. Ma non per i contenuti, sia chiaro, di quelli poco c'importa, ma per la pochezza di un Paese - vuoto di idee - che deve sempre attaccarsi alla sottana del capo di turno. Senza quasi mai passare dal voto

- siamo messi così male che il Corriere fa un pezzo sulle "manifestazioni da Milano a Roma" in favore di Supermario. Detta così, sembra tipo la Marcia di fascistissima memoria, poi vai a vedere le foto e in realtà si tratta di "centinaia e centinaia di persone" in cinque città, cioè un numero irrilevante, che hanno fatto un paio di flash mob in favore del premier. Una volta ci si infervorava per il milione di persone guidate dalla Cgil, ora ci si accontenta di qualche cartello sparso nel nulla. E poi vi lamentate se la gente non va a votare?

- faccio notare un’altra cosa: che le grandi, si fa per dire, manifestazioni pro-Draghi erano state organizzaste da militanti di Azione, Italia Viva, Europa+ e centristi vari. Tutti insieme avranno messo insieme 2-300 persone in 5 città: praticamente larga parte dei loro elettori

- la crisi di governo è stata innescata da Giuseppe Conte, ovvero quello che il Pd considerava il futuro leader dei progressisti, l'alleato di Letta, l'uomo del campo largo e via dicendo. Eppure per Repubblica se Draghi non resterà a Palazzo Chigi pare sia colpa del centrodestra. Ma che problemi avete?

- mentre per tutti i partiti vincere le elezioni sarebbe cosa normale e giusta, se Fratelli d'Italia ambisce al primo posto, indovinate un po'? Quella della Meloni diventa la "marcia su Palazzo Chigi", che ovviamente evoca una conquista del potere con la forza. Patetici

- vi giuro che ieri un’agenzia di stampa ha rilanciato la notizia di un senzatetto a favore di Mario Draghi. “Per noi clochard ha fatto molto”. Per caso guarisce anche i ciechi? Oppure moltiplica i pani e i pesci?

- Tamberi non è salito sul podio dei Mondiali di atletica, vinti da quel signore che con lui condivise il primato olimpico. Ennesima delusione, dopo Jacobs. Piccolo suggerimento al salatatore italiano: invece di star lì a pensare a tagliarsi la barba solo per metà (giuro, s’è presentato così in tv) forse è meglio se si concentra sugli allenamenti

- se l’agenzia di Rating Fitch ci dice che senza Draghi il “risanamento sarà più difficile” mi viene da pensare che allora se ne possa fare tranquillamente a meno

- Putin e Erdogan si incontrano a Teheran. Una riunione tra personcine perbene

- i quotidiani tedeschi ci chiedono di tenere Draghi. A me Supermario non dispiace eh, però i tedeschi si facessero anche i fattacci loro. No?

- vi giuro che oggi ho letto questa agenzia di stampa. Ne riporto un ampio stralcio: "Draghi ha pronto un intervento essenziale che riepiloga le riforme da fare e i nodi da sciogliere per portare a termine il Pnrr e mettere in sicurezza l'Italia. Più che alle forze politiche, il Presidente del Consiglio parlerà al Paese e ai cittadini. Ai quali dovranno rendere conto i partiti: nella primavera prossima, dopo aver approvato la finanziaria (...), oppure nell'ottobre di quest'anno. Mese nel quale ricorre il centenario della marcia su Roma, di mussoliniana memoria". E quindi? Che c'entra? Ci state dicendo che i partiti non dovrebbero volere le elezioni perché a ottobre c'è una ricorrenza fascista? Quella frase non c'entra nulla. La Marcia su Roma poco c'azzecca con il voto. Non è che per caso è un modo per dire che le elezioni anticipate ricorderebbero un periodo nero del nostro passato? Domando: vi pare normale?