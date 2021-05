Costa: "Ecco quando toglieremo le mascherine"

“Credo che già a fine luglio o al massimo ad agosto ci potrà essere un’immunizzazione tale da permetterci un ritorno a tante attività. A fine estate si potrà fare un ragionamento anche sulla possibilità di togliere la mascherina all’aperto, credo sia un obiettivo raggiungibile” . Ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa fa il punto sulla pandemia da Covid-19 in Italia e risponde a una serie di domande sull’immediato futuro e su alcuni provvedimenti previsti dal governo per contrastare il virus. Tanti cittadini under 60 attendono di sapere se anche loro riceveranno il vaccino AstraZeneca, fino a questo momento sconsigliato per questa fascia d’età.

“Secondo me – dice Costa – è possibile e non è detto che nei prossimi giorni ci sia anche un'indicazione precisa in questo senso. Parliamo di un vaccino sicuro” . Sulle polemiche delle ultime settimane relative al coprifuoco, il sottosegretario ha le idee chiare. “Mi auguro che con l'allungamento del coprifuoco – spiega – si arrivi anche alle 24, lo spero, questo è un mio auspicio. Le 24 potrebbe essere un termine grazie al quale, ad esempio, ristoratori e clienti possono beneficiare delle migliori condizioni” .

Parole importanti Costa le spende anche sulla riapertura delle visite parentali nelle Rsa. “È una scelta di umanità – commenta – mi auguro che in tempi rapidissimi, già dalla prossima settimana si possa consentire ai parenti di far visita ai loro cari” . Sulle modalità di ingresso, il sottosegretario dà alcune indicazioni: “I criteri saranno tre – sottolinea – dimostrare di aver fatto il vaccino o di aver contratto il Covid nei sei mesi precedenti alla visita, oppure avendo effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti all’incontro con il familiare” .