Spacca la faccia a un uomo per venti euro. In manette un clandestino

Gli ha chiesto per prima cosa il portafoglio, cogliendolo con tutta probabilità di sorpresa. Poi lo ha aggredito per risultare più convincente e dopo aver constatato come il borsellino contenesse solamente venti euro, non ha comunque esitato nel continuare a prendere a pugni in pieno volto il proprietario. Protagonista della vicenda svoltasi nelle scorse ore in una via non troppo distante dal centro storico di Bologna è un uomo di ventisette anni originario del Marocco, poi arrestato in quanto risultato pregiudicato ed irregolare sul territorio italiano a seguito di ulteriori accertamenti (in quanto privo di permesso di soggiorno).

La vittima dell'atto predatorio è invece un quarantacinquenne che stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine stava camminando per strada, mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro. L'uomo sarebbe stato notato dal giovane, che lo avrebbe pedinato per qualche decina di metri per poi avvicinarsi a lui di soppiatto. Approfittando dell'assenza di testimoni in quel momento (trattandosi evidentemente di una via poco frequentata in quella fascia oraria) il magrebino lo avrebbe quindi bloccato e gli avrebbe intimato di consegnargli subito il portafogli senza fare domande. E dinanzi al tergiversare dell'interlocutore, lo straniero sarebbe passato dalle parole ai fatti in pochi secondi, sferrandogli un primo cazzotto in faccia per tramortirlo.

Un'aggressione in piena regola proseguita anche dopo che il ventisettenne è riuscito a mettere le mani sul borsello del malcapitato, che conteneva solo venti euro: una volta intascata la banconota (forse anche per stizza, aspettandosi magari una cifra più alta) avrebbe continuato a colpire l'altro, stordendolo e dandosi successivamente alla fuga per far perdere le proprie tracce. Pur sanguinante e con il volto tumefatto a causa dei violenti colpi ricevuti, l'aggredito è comunque riuscito ad avvertire la polizia, mettendo gli agenti al corrente di quanto gli era accaduto poco prima e chiedendo l'invio di una volante. Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza, dopo aver richiesto l'intervento di un'ambulanza, con i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare il ferito.

Ma la ricerca dell'indiziato non è durata molto: l'extracomunitario stazionava ancora nelle vicinanze e dopo qualche minuto di proteste, ha accettato di seguire gli inquirenti in questura per le operazioni di identificazione. Al termine delle quali le sorprese non sono mancate: il ragazzo è infatti risultato clandestino e alle spalle aveva a quanto pare già dei precedenti penali. E alla luce degli ultimi avvenimenti, dovrà rispondere a questo punto anche di rapina.