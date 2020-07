Sparatoria all’Eurospin di Cormano: feriti bimba di 5 anni e guardia giurata

Attimi di paura in un supermercato di Cormano, comune in provincia di Milano, dove una sparatoria ha causato il ferimento di una bambina di 5 anni e di una guardia giurata. Entrambi sarebbero stati colpiti di striscio e non si troverebbero in pericolo di vita. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi, 24 luglio, verso le 17.00 al supermercato Eurospin sito in viale Zara, a Cormano. Il rapinatore sarebbe uno straniero.

Il ladro è straniero

Secondo una prima ricostruzione, durante la fuga un rapinatore avrebbe esploso un proiettile di pistola al suolo. Questo però, rimbalzando, sarebbe andato a colpire l’addetto alla sicurezza. La piccola cliente, in fila con la sua mamma, invece sarebbe stata raggiunta da alcune schegge. Entrambi sono comunque stati feriti di striscio: il primo a una gamba e la seconda a una caviglia. La guardia, un uomo di 46 anni, in condizioni cliniche più serie rispetto alla piccola, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda con un foro di proiettile nella coscia. Mentre la bambina sarebbe stata colpita da alcuni frammenti all’altezza del polpaccio. Secondo quanto reso noto dai militari, la bimba è stata trasferita all’ospedale Buzzi di Milano. Ancora sul luogo della sparatoria i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni che si stanno occupando di svolgere i rilevamenti del caso.

La rapina e la sparatoria

Un uomo di origini straniere con indosso una mascherina sarebbe entrato nel supermercato e avrebbe minacciato la cassiera. A quel punto la donna gli ha quindi consegnato l’incasso di circa 1000 euro. Subito dopo il rapinatore ha guadagnato l’uscita esplodendo uno o due colpi di pistola, uno dei quali ha ferito il vigilante alla gamba, che era intervenuto per fermare il bandito. Quando l’uomo si è trovato davanti la guardia non ha esitato a sparare in terra. La bambina si trovava con la sua mamma in una cassa vicina a quella rapinata.

Al momento della rapina erano decine i clienti presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Per gli investigatori sarà molto importante visualizzare i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nel supermercato per cercare di identificare il rapinatore. Il ladro si sarebbe allontanato a bordo di una vettura e si sarebbe diretto in direzione di Bollate. Si è aperta la caccia al malvivente in tutta la zona.