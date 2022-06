Sparatoria tra due uomini a Firenze: entrambi ricoverati, uno in gravi condizioni

Due uomini, di nazionalità italiana, si sono sparati nel primo pomeriggio di oggi in un palazzo sito in via Baracca, nel quartiere di Novoli, nella periferia nord del capoluogo toscano. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Careggi, ma uno di loro si troverebbe in gravi condizioni. Questo è quanto si è potuto apprendere fino a questo momento dai carabinieri che sono intervenuti sul posto della sparatoria dove si è recato anche il pm di turno della Procura della Repubblica di Firenze, Vito Bertoni. I militari del reparto operativo hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo nel condominio e i motivi che hanno portato alla violenta conclusione.

Gli spari a seguito di una lite

In questo momento i militari e il pubblico ministero stanno effettuando un sopralluogo. Secondo quanto emerso i due italiani, in seguito a una lite scoppiata tra loro per motivi ancora da accertare, si sarebbero affrontati all’interno delle scale condominiali sparando uno verso l’altro alcuni colpi di pistola. Le indagini sono seguite dai carabinieri del reparto operativo. Secondo alcuni testimoni residenti nel condonio in cui è avvenuta la sparatoria, i colpi, quattro o anche cinque, potrebbero essere stati esplosi nel primo pomeriggio, verso le 14. Altri condomini hanno invece asserito di non essersi accorti di nulla o anche di non aver prestato particolare attenzione al rumore sentito.