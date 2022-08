Sparatoria nel centro di Pescara: un morto e un ferito grave

Una sparatoria è avvenuta a Pescara poco dopo le 20 di questa sera, lunedì primo agosto, davanti a un bar all'angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, a poca distanza dal centro cittadino. Secondo quanto reso noto, il bilancio provvisorio sarebbe di almeno un morto e un ferito grave. L'aggressore si sarebbe dato alla fuga a bordo di una moto. L'allarme sarebbe stato dato da un negoziante che ha allertato i soccorritori.

Colpite due persone sedute fuori dal bar

Sul posto sono giunte il personale del 118, la polizia e i carabinieri che hanno delimitato l'area. Sul suolo, oltre la zona transennata dalle forze dell'ordine si vede un lenzuolo bianco che copre un corpo senza vita. Per quanto riguarda invece il ferito grave sarebbe stato trasportato in ambulanza all'ospedale della città abruzzese. Da quanto ricostruito fino a questo momento, due persone, di circa 30-40 anni, si trovavano sedute nel dehors del bar quando è sopraggiunta una terza persona, vestita di nero e con indosso un casco integrale a coprire il viso, che ha esploso alcuni colpi di pistola nella loro direzione.

Dopo la sparatoria, l’aggressore è subito ripartito a razzo a bordo della moto con cui era arrivato, sembra aiutato da un complice. Uno dei due uomini si è accasciato a terra, colpito a morte, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. Ogni tentativo dei medici del 118 di provare a rianimare la vittima più grave non è servito e alla fine hanno dovuto constatarne il decesso. L'altro ferito grave è stato portato in codice rosso a bordo di una ambulanza nel vicino ospedale. L’ipotesi maggiormente seguita in questo momento è che la sparatoria sarebbe maturata nell'ambito di un regolamento di conti.

Le vittime della sparatoria sono italiane

Gli inquirenti hanno confermato che le vittime della sparatoria nel bar di Pescara sono italiane. La persona ferita gravemente è giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in condizioni disperate perchè sarebbe stato raggiunto da uno o più colpi al volto. Non ha mai ripreso conoscenza. Il personale sanitario si sta organizzando per sottoporlo d'urgenza a un intervento chirurgico. Il cadavere della vittima è invece ancora steso a terra tra i tavolini, coperto da un lenzuolo. A sparare, secondo alcune prime ricostruzioni, sarebbero state due persone, forse entrambe con il volto coperto. Sul posto sono arrivati il questore di Pescara Luigi Liguori e il dirigente della Mobile Gianluca Di Frischia, oltre al primo cittadino Carlo Masci. Sul luogo della sparatoria è giunto anche il capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli insieme al sostituto titolare dell'inchiesta Andrea Di Giovanni.

Un luogo molto frequentato in estate

Tra i primi a lanciare l'allarme è stata una dipendente del Bar del Parco, il locale dove è avvenuta l'aggressione, che si è nascosta sotto a un tavolo e ha contattato il 118 parlando piano e sottovoce. Secondo le testimonianze raccolte dall'ANSA sul posto, alcuni ragazzi che si trovavano per caso nei paraggi, e si sono dati alla fuga dopo la sparatoria, avrebbero urlato: “Scappate scappate stanno sparando tutti”. Il fatto è avvenuto in una zona residenziale a poche centinaia di metri dal centro della città, vicino a un parco. La strada parco di Pescara è il vecchio tracciato della ferrovia che è poi stato trasformato in viale pedonale e pista ciclabile. Nel periodo estivo è sempre molto frequentato da persone che passeggiano con i loro bambini, e famiglie che fanno ritorno nelle loro case dopo una giornata passata al mare con amici e parenti. Durante la sparatoria erano presenti sicuramente anche alcuni bambini.

Il sindaco: "Serve il massimo controllo"