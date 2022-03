Spari in Friuli: morto un uomo, gravissima una donna

Un uomo è morto e una donna è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata colpita con i proiettili d'arma da fuoco. Le due persone coinvolte sono state ritrovate questa mattina a Colloredo di Monte Albano, una frazione di Caporiacco, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il personale del 118.

I fatti

Non sono ancora noti i dettagli della presunta sparatoria. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, è probabile che si tratti di un tentato omicidio-suicidio. La vittima, un 72enne del posto, è stata rinvenuta senza vita attorno alle 9.30 di questa mattina in una zona di campagna alla periferia di Caporiacco. La donna, invece, è una cittadina straniera molto giovane. Soccorsa con un'ambulanza, è stata trasferita in codice rosso presso l'ospedale di Udine dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. Al momento, le sue condizioni sono critiche.

Le ipotesi

" Al momento ogni ipotesi è aperta e le conclusioni sono assolutamente premature ". È quanto ha riferito all'ANSA il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in relazione al ritrovamento del cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il personale del 118. Gli inquirenti stanno setacciando la zona nel tentativo di requisire elementi utili a chiarire la dinamica del drammatico accaduto.

Il sindaco