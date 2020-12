Sparito nel nulla l'influencer 1727 wrldstar. La fidanzata chiama "Chi l'ha visto?"

L'ultimo post pubblicato sui social network risale al 2 dicembre. Poi di lui più nessuna notizia. A denunciare la scomparsa dell'influencer 1727 wrldstar, meglio conosciuto come "Fratelli", è stata la fidanzata Simona, che il 7 dicembre ha contattato "Chi l'ha visto?", la popolare trasmissione di RaiTre che si occupa delle persone scomparse.

" Pensavo fosse stato arrestato, invece è sparito nel nulla, portando con sé due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti di cui fa uso ", ha raccontato a Chi l'ha visto la compagna di Algero Corretini, influencer da oltre 200mila follower, che sul web spopola per i suoi tatuaggi e le corse folli in macchina. La ragazza da giorni lancia messaggi di aiuto per trovare il fidanzato attraverso i social network e a più di quattro giorni di distanza dall'ultima volta che ha visto l'uomo (con il quale ha anche un figlio), la donna ha contattato la trasmissione di RaiTre.

Federica Sciarelli ha deciso di trattare il caso nonostante i dubbi su una possibile trovata pubblicitaria e nel servizio realizzato dalla trasmissione la fidanzata di Corretini ha spiegato: " Domenica lui ha preso e se n'è andato. Mi ha detto che sarebbe tornato ma non è rientrato. Conoscendolo pensavo fosse stato arrestato, non sarebbe stata una novità. Ma ho chiamato e non è né in questura né in carcere ".

La giovane ha svelato di non aver presentato nessuna denuncia ufficiale di scomparsa, ma di essersi rivolta subito a Chi l'ha visto? perché "Fratelli" avrebbe portato con sé documenti, carte di credito e gli steroidi che quotidianamente assume. Una mossa che farebbe pensare alla premeditazione, ma che ha lasciato comunque nello sconforto la fidanzata che, alla trasmissione di RaiTre, ha mostrato anche la Smart dell'influencer, dove all'interno era custodita una scacciacani modificata e la cui detenzione è illegale.

1727 wrldstar lo scorso 22 ottobre era stato ospite della trasmissione Piazza Pulita su La7 per parlare della sua storia personale e nulla aveva fatto presagire un possibile allontanamento. La sua vicenda ricorda, purtroppo, quella vissuta l'anno scorso, nello stesso periodo, dall'ex compagno di Nina Moric, Mario Luigi Favoloso. Quest'ultimo fece perdere le sue tracce per dieci giorni, ma alla fine, quella che inizialmente sembrava una sparizione, si rivelò una messa in scena. Molti seguaci del giovane influencer sono pronti a scommettere che si tratti, anche in questo caso, di una trovata pubblicitaria di 1727 Wrldstar per ottenere visibilità. Ma intanto il mistero prosegue.