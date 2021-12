Speranza l'ha fatta grossa, i vaccini scaduti e Cingolani: quindi, oggi...

- "Salta Bonetti, alle suppletive Renzi candida un uomo". Titola così oggi Rep, come se per quel povero candidato di Italia Viva essere maschietto fosse un difetto. Non so perché, ma a pelle ora mi viene da tifare per lui solo perché rompe le uova nel paniere di chi sognava una “sfida tutta al femminile”.

- Crosetto definisce la proposta politica di FdI un “conservatorismo in stile angolosassone ritagliato nel mondo latino”. Non è più semplice chiamarla “destra”? Non capisco perché occorra sempre guardare all’estero. Essere di destra non è mica un marchio nero: siamo sicuri che occorra sempre far ricorso a parole per sviare, tipo “sovranista”, “patriottismo” et similia?

- Landini: "Non siamo solo sindacati di mestiere, rivendichiamo la necessità di una trasformazione sociale". Finalmente lo ammettono: fanno politica, come conferma la natura dell’ultimo sciopero, e non tanto azione sindacale. Lo sapevamo da tempo, ma ora è ufficiale. Però ci chiediamo: non sarebbe più sano se il sindacato anziché alla "trasformazione sociale" pensasse più alacremente

- la Nigeria dovrà distruggere un milione di dosi di vaccino perché ormai scadute. La settimana scorsa il ministero della Sanità nigeriano aveva lanciato l'allarme facendo notare che i vaccini che il Paese riceve da Covax, il programma dell'Oms per la condivisione dei vaccini anti Covid, hanno spesso una scadenza di pochi mesi. Ovviamente la Nigeria non ne accetterà più, perché giù sprecare il cibo è peccato, figuriamoci i vaccini. Però vi pare normale che i Paesi "ricchi" inviino all'Africa soltanto i sieri "in scadenza"? Alla faccia della solidarietà...

- interessante studio del Mit sull’impatto della tecnologia sull’ambiente. Gli influencer, ma in generale quelli che smanettano spesso col cellulare, inquinano più di un volo aereo. Lo vada a dire a quei vipponi che ci stracciano le vesti sui social a difesa dell’ambienta senza sapere che il loro impatto inquinante è, parimenti, enorme.

- Cingolani, quello che in teoria è diventato ministro con la benedizione dei 5 Stelle, ha detto che bisogna sfruttare i pozzi chiusi nel mar Adriatico per estrarre gas (i grillini sono no triv per eccellenza) e che l’Italia deve puntare al nucleare di nuova generazione. Vorrei vedere la faccia di Grillo adesso

- Speranza mi sa che l'ha fatta grossa. L'ultima ordinanza prevede che chi arriva da un Paese Ue in Italia debba fare 5 giorni di quarantena se non vaccinato o un tampone anche se già immunizzato. La cosa ha fatto infuriare l'Ue, che vede questa come la prima campana a morto del green pass. La cosa è strana, e vi spiego perché: Speranza s'è sempre vantato di essere il ministro che più di tutti "condivideva" le sue scelte con Bruxelles. Ha sempre cercato un approccio comunitario, diceva. Alla faccia...