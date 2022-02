Speranza non molla la presa su mascherine e green pass: "Presto per smantellare tutto"

Il ministro della Salute Roberto Speranza non sembra voler mollare la presa e fa cadere ogni illusione di poter abbandonare green pass e obbligo di mascherine al chiuso dal prossimo 31 marzo. Durante un colloquio con Repubblica il ministro ha spiegato che stiamo facendo un percorso che deve essere perseguito mantenendo i piedi per terra. Pur essendo consci che, con l’arrivo della variante Omicron e il 91% delle persone con una età superiore ai dodici anni vaccinate, il contesto è diverso. Speranza ha ripercorso gli ultimi due anni, dall’inizio della pandemia ai giorni nostri, parlando delle tappe che ci riporteranno alla normalità, in modo graduale.

La cautela di Speranza

"Se la tendenza di riduzione della curva continua, lavoreremo nelle prossime settimane per superare lo stato d'emergenza. Ma il Covid non prende l'aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l'emergenza, penso che ci possano essere le condizioni per farlo, ma alcune cose dovremo conservarle", ha tenuto a precisare il ministro che ha poi sottolineato come il Green pass sia stato fondamentale nella lotta contro il Covid-19.

Riguardo l’utilizzo delle mascherine, Speranza ha specificato che sono ancora importanti e che non riesce per il momento a vedere un giorno in cui il virus non esisterà più e potranno essere abbandonati insieme tutti gli strumenti per contrastarlo. Speranza sa benissimo che misure come il Green pass sono a tempo, ma con ancora 60mila casi al giorno non se la sente adesso di dire addio a tutti i provvedimenti. Ha comunque ribadito che tutte le attività resteranno aperte. Per quanto riguarda la quarta dose di vaccino, alla quale la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha dato il via libera per i soggetti gravemente immunocompromessi, è ora da valutare il richiamo per tutti dopo l'estate, un passaggio probabile. Ripercorrendo i primi mesi di pandemia, Speranza ha asserito che “la scelta del lockdown nazionale ha evitato che la prima ondata arrivasse al Sud, salvando molte vite".

Il virus è imprevedibile

Neanche Sergio Abrignani, immunologo dell'Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico, sembra voler rinunciare a breve al Green pass. L’esperto ha parlato dei numeri che testimoniano la rapida discesa dell’epidemia e della scelta giusta di fare un percorso graduale di riaperture, ma non di abbandonare la misura del certificato verde. In una intervista al Corriere della Sera Abrignani ha sottolineato quanto questo virus possa essere imprevedibile e coma non dia la possibilità di fare previsioni. Solo i dati delle prossime settimane potranno far capire se il Green pass è ancora necessario. “Tutti gli indicatori confermano che la fase esplosiva della pandemia sta finendo. Da almeno due settimane marciamo in questa direzione. Anche il colonnino dei decessi per fortuna contiene cifre meno dolorose. Scontiamo ancora per numero di vittime gli esiti del boom di infezioni di gennaio” , ha asserito l’immunologo.