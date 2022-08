Lo sposo non si presenta: all'altare arriva l'amante. E il video diventa virale

Non si presenta al matrimonio e manda l'amante a riferire alla sposa che ha scelto l'altra. Se fosse un film, il titolo sarebbe sicuramente "lo sposo geniale" (ma solo per la trovata). Peccato che si tratti di una storia vera (o presunta tale) finita su Tik Tok. Il video, che immortala una donna in abito bianco, tra le lacrime sul sagrato di una chiesa, ha ottenuto centinaia di visualizzazioni in poche ore. Restano, però, moltissimi dubbi sulla location e sull'attendibilità del filmato che, in alcuni punti, sembra tagliato a regola d'arte.

Il video

Lui, lei e l'altra. Un intrigo vecchio come il cucù ma, a quanto pare, sempre attuale. Nel filmato, pubblicato da una misteriosa tiktoker, si vedono gli invitati e la sposa in attesa del futuro marito all'esterno di una chiesa. Poi, all'improvviso, sulla scena irrompe una donna (la presunta amante dello sposo) che comunica la notizia ai presenti e va via. Ovviamente, non mancano scene di inseguimento e urla mentre la sposa si dispera fino a sembrare quasi inconsolabile.

Una storia vera o falsa?

Il video, balzato rapidamente in cima ai trend di TikTok, ha suscitato non pochi dubbi. In didascalia del filmato si legge " Matrimonio finale. Lo sposo non si presenta ma si presenta l'amante ". Segue poi l'hashtag "Calabria". Ma a guardar bene, specie dalle targhe delle auto e dai tratti somatici delle persone che si intravedono nella sequenza di immagini, sembrerebbe trattarsi di una località dell'America Latina. Senza contare che la lingua parlata dai presenti risulta incomprensibile. Qualcuno degli utenti, con un pizzico di innocente sarcasmo, ha pensato al dialetto calabrese: " Quella che urla - scrive una tiktoker a proposito di una donna che si vede nel filmato - si sta lamentando in calabrese che il caffè non le è venuto bene ".

I commenti