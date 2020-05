Gli spostamenti tra le regioni? ​Perché non sono più scontati

Il governo aveva annunciato la possibilità di spostamenti tra regioni diverse a partire dal 3 giugno. Ma ora il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, frena.

L'articolo 3 del Dpcm del 16 maggio, prevede l'apertura dei confini regionali a partire dal 3 giugno 2020. A decorrere da questa data, si legge, " gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree ". Permessi, quindi, gli spostamenti tra regioni diversi, tranne che in eventuali nuove zone rosse, determinate in base al rischio contagio.

A palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte aveva aggiunto, riferendosi alla data del 3 giugno: " In prossimità di questa scadenza valuteremo insieme, con il conforto dei nostri esperti. Se i dati continueranno ad essere incoraggianti potremmo tornare anche a muoverci in tutta Italia, da una Regione all'altra, senza limitazioni ". Non solo. Perché sempre da inizio giugno " sarà possibile spostarsi tra gli Stati all'interno dell'Ue senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia. Questo favorirà, creerà e premesse per una ripresa anche del turismo ".