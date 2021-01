Bassetti e Locatelli ci pensano: "Il vaccino russo? Perché no..."

I ritardi nel rifornimento di dosi di vaccino da parte di Pfizer e Moderna sta aprendo strade alternative, per garantire agli italiani di potersi vaccinare in tempi brevi. Lo aveva già chiesto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “ Fateci usare lo Sputnik V” , ed ora anche i nostri esperti si sono pronunciati su un'eventuale distribuzione del vaccino russo in Italia. Come sottolinea Adnkronos, il vaccino di casa Russia potrebbe essere “ l'ancora di salvezza” per le campagne vaccinali in tutta Europa.

Il primo parere favorevole riguardo allo Sputnik V arriva da Matteo Bassetti: “ Visto quello che sta succedendo con i vaccini che abbiamo approvato, Pfizer e Moderna, che al momento non consentono di metterci al riparo con le dosi e l'annuncio di AstraZeneca che consegnerà una quantità minore di dosi, evidentemente avremo dei problemi con la campagna vaccinale. Credo quindi che si debba pensare a soluzioni alternative, l'Ungheria l'ha già fatto acquistando i vaccini russi. Facciamolo anche noi". Il responsabile della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova ha ribadito che l’obiettivo al momento, è di garantire il vaccino ad un numero maggiore possibile. "Apriamo anche a noi a questo vaccino che alla fine è molto simile a quelli di AstraZeneca e J&J perché utilizza come vettore un altro virus (adenovirus). L'efficacia del vaccino russo, stando ai dati, non è scoraggiante. Ora in emergenza l'obiettivo deve essere vaccinare il maggior numero di persone e per farlo servono dosi".

Di opinione favorevole anche il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha dichiarato: “ Ci vuole il passaggio all'Ema e la trasparenza dei dati, ma non vedo preclusioni al suo utilizzo in Italia. è un vaccino della stessa tipologia di quello sviluppato da AstraZeneca" . Anche il professor Franco Locatelli, intervistato da Huffington Post, ha affermato che i ritardi di Pfizer e Moderna, " richiederanno una rimodulazione della campagna vaccinale". Locatelli ha affermato che la priorità resta quella di garantire la copertura vaccinale alle persone pù fragili, e per questo tra gli scenari possibili si dice d'accordo allo Sputnik V. " È tale la fiducia in Ema che se dovesse dire che il vaccino russo risponde a standard di efficacia e profili sicurezza convincenti, non vedo ragioni per avere preclusioni. Basandoci sul giudizio delle Agenzie regolatorie, appartenendo noi all’Ue e avendo rappresentanti italiani in Ema, non vedo motivi per non prendere in considerazione il vaccino russo. Ovviamente, sarà importante anche valutare i risultati dello studio di fase 3 di questo vaccino, non dimenticando le riserve sollevate da alcuni colleghi per i risultati dello studio di fase 2".