"Stalking", "Ho inventato tutto". Il principe denuncia la modella, poi ritratta

Prima la denuncia per circonvenzione di incapace, le accuse reciproche, l'apprente rottura. Poi il dietrofront. E ora, persino i messaggi sdolcinati sui social. " Vorrei chiedere pubblicamente scusa alla mia compagna Tanya Yashenko per le mie false dichiarazioni ". Il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa si è rimangiato tutto, in quella che più che una fiaba sembra una surreale telenovela. Il nobil uomo, 52enne, era balzato all'attenzione delle cronache per i risvolti della sua relazione l'avvenente compagna, una modella bielorussa di 35 conosciuta nel 2019 nella capitale e ricoperta negli anni di costosissimi regali. Gioielli, viaggi, auto di lusso. Poi la denuncia, da parte sua, per stalking. Lì, tutto era sembrato precipitare.

Giacomo Bonanno di Linguaglossa, infatti, aveva querelato a sua volta Tanya Yashenko per circonvenzione di incapace e reso pubblica la vicenda. Ora, però, il colpo di scena: l'uomo non solo si è scusato con la giovane modella, ma ha anche dichiarato di aver detto il falso. Non solo. Secondo quanto testimoniato dallo stesso principe sui social, la coppia si sarebbe regolarmente frequentata anche durante le recenti feste natalizie. Il tutto, mentre la giustizia italiana sta cercando di fare chiarezza sulle reciproche denunce. Il pm Stefano Pizza, in particolare, si sta occupando delle accuse di stalking da parte della bielorussa, la quale è indagata a sua volta dal sostituto procuratore Marcello Cascini per circonvenzione di incapace.

" Sono ancora innamorato ", afferma ora il nobile romano. E su Facebook, tra l'incredulità dei suoi contatti virtuali, ammette: " Non abbiamo mai litigato e siamo appena tornati da un bellissimo viaggio, è tutto stato una grande e immensa incomprensione ". I social del principe, inoltra, traboccano di fotografie che ritraggono la coppia. " La amo. Un fiore che mi fa sentire tranquillo. Sono orgoglioso di stare con te. Capodanno 2021 ", scrive lui in un recentissimo post. Eppure, le premesse non sembravano così tranquille, almeno a giudicare dallo scambio di pesanti accuse che ora Bonanno di Linguaglossa liquida come " gelosia ".

L'uomo aveva tuttavia denunciato Tanya Yashenko per averlo circuito per ottenere auto da 80 mila euro, un B&b, soggiorni a Milano, San Diego, Beverly Hills, Monte Carlo, Cannes, Svizzera, Maldive, Dubai, Argentario e Ponza. E poi bonifici su bonifici, per circa 70 mila euro. Un vero e proprio patrimonio, pare. Da parte sua, la modella si era rivolta a un'analista che avrebbe certificato i comportamenti molesti del compagno, accorgendosi tuttavia che anche il principe era vittima di quella relazione.