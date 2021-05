Stoccata di Giletti alla Rai: "Facciamo il vero servizio pubblico"

Ancora una stoccata di Massimo Giletti alla Rai. Il conduttore di Non è l'arena nel suo programma su La7 da molte settimane sta seguendo il filone della sanità calabrese. Un lavoro certosino che sta portando alla luce le problematiche di un sistema commissariato da anni che, nonostante questo, non sembra poter colmare le lacune che rendono la sanità regionale deficitaria. Un lavoro che Massimo Giletti considera " vero servizio pubblico ". Per il conduttore di La7 questo sarebbe un lavoro che potrebbe, e forse dovrebbe, fare la Rai ed è su questa considerazione che Massimo Giletti ha punzecchiato ancora la televisione pubblica, prima del lancio della pubblicità.

" Facciamo il lavoro che dovrebbe fare il servizio pubblico ", ha detto Massimo Giletti riferendosi al grande impegno profuso per portare avanti l'inchiesta sulla sanità calabrese. Questo è uno dei temi che la redazione del programma di La7 affronta con maggiore frequenza nell'ottica di portare alla luce gli errori e le mancanze del sistema. Un lavoro certosino del quale Massimo Giletti va fiero e che rivendica con orgoglio.

La stoccata alla Rai non è la prima della settimana per il conduttore di La7, che ha detto la sua anche sul caso Fedez. Massimo Giletti, colpito da un malore in diretta poche settimane fa, è arrivato a La7 dopo un lunghissimo trascorso nella televisione pubblica, dove ha condotto numerosi programmi di informazione e di approfondimento. L'ultimo è stato l'Arena, in onda la domenica pomeriggio prima di Domenica In, tra inchieste e interviste ai personaggi di primo piano della scena politica e non del nostro Paese.