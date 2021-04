"Non so se riesco ad andare avanti". Malore in diretta per Giletti

La voce tremante, le gocce di sudore sul volto e l'affanno. Puntata decisamente impegnativa, dal punto di vista fisico, per Massimo Giletti che a Non è l'arena si è occupato, insieme ai numerosi ospiti, del caso del piano pandemico e del dossier dell'Oms ritirato e mai pubblicato.

La puntata è iniziata come di consueto con la presentazione del tema della serata: l'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico. Ospite principale, Francesco Zambon, ex funzionario dell'Oms e autore del fantomatico dossier fatto ritirare. Il conduttore non ha fatto alcun accenno alla suo stato di salute, ma con il passare dei minuti Massimo Giletti ha iniziato a manifestare segnali di malessere. La voce roca e l'affaticamento lo hanno tradito in più occasioni. Tanto che, ad un certo punto, Massimo Giletti ha esitato e rivolgendosi alle telecamere ha ammesso: " Non so se riesco ad andare avanti. Quindi mand...avvisa la rete Giovanni per cortesia ". Un campanello d'allarme per i vertici di La7 poi rientrato.

Questa è la risposta. Scusate ho perso un po' la cosa

Il conduttore è andato avanti con la conduzione: ha raccontato, ha fatto domande, ha lanciato servizi e si è arrabbiato. Ma in più occasioni si è mostrato in evidentee a tratti poco lucido. "", ha detto indicando l'ospite, la giornalista Sandra Ammuri, per poi rivolgere lo sguardo verso il basso in evidente difficoltà.

Massimo Giletti, visibilmente affaticato, ha continuato a condurre il programma nonostante le non perfette condizioni fisiche. Ma dopo un’ora circa di diretta ha ribadito la sua difficoltà: " Vediamo se riusciamo a continuare. Dopo la pubblicità se saremo in grado di andare avanti, faremo vedere documenti incredibili e avremo anche un incontro con D'Alema, perché ci sono altre mail che.. .". Giletti ha esitato perdendo il filo del discorso, ancora una volta in affanno, e ha pregato la regia di andare in pubblicità per consentirgli di tirare il fiato. Una situazione che ha sorpreso e messo in difficoltà anche i suoi ospiti in studio, Luca Telese e Sandra Ammuri. Con quest'ultima che - invitata da Giletti a dire la sua per consentirgli di riprendersi - è apparsa preoccupata e a disagio per la situazione.