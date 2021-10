Stop ai tir sul Brennero: "Così si penalizza l'export italiano"

È una delle più importanti arterie del commercio europeo, uno snodo strategico del del Corridoio commerciale tra Mediterraneo e Scandinavia. Nel 2019, dal passo del Brennero sono transitati 50 mio ton/anno, per un valore di 170 miliardi di euro. Eppure, il settore dei trasporti pesanti che transitano per il valico che collega Italia e Austria è limitato da due anni per motivi ambientali. E ora il rischio è che le restrizioni si facciano più stringenti.

Per questo, otto europarlamentari del Partito popolare europeo hanno scritto e inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Massimiliano Salini e i sette cofirmatari (Antonio Tajani, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello e Licia Vuolo) chiedono di intervenire per sbloccare la situazione. Da un lato ci sono le restrizioni imposte negli ultimi due anni. Dal 1 gennaio 2020, infatti, l'Austria ha imposto limitazioni al traffico pesante che transita dal Brennero in Tirolo, che riguardano il trasporto di merci come rifiuti, pietre, detriti, legnami, carta e cartone, cemento e persino i cereali. Ancora più stringenti i divieti approvati dal 1 gennaio di quest'anno, che hanno introdotto un blocco per il transito nelle ore notturne. " Entrambe le disposizioni ", scrivono gli europarlamentari, " traggono la loro base legale dalla Legge sul controllo dell'Inquinamento e vengono pertanto giustificate come misure per la tutela dell'aria e dell'ambiente ". E, aggiungono, i divieti hanno in comune " la diversa applicazione per il trasporto pesante locale, il quale gode di condizioni nettamente favorevoli e di vincoli meno stringenti ". Come se non bastasse, le limitazioni si faranno più stringenti. Entro l'estate del 2022 entrerà in vigore lo stop alla circolazione per i mezzi pesanti immatricolati prima del 2020.