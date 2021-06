Stop alle mascherine anche all'aperto: c'è la data

A ore verrà comunicata la data dello stop all'obbligo delle mascherine anche all'aperto. Una settimana, al massimo due, e anche l'Italia si allineerà con il resto d'Europa, dove è decaduto da ormai diversi giorni. Il Comitato tecnico scientifico si è riunito alle 18.30 per prendere la decisione definitiva. Erano tre le date sul tavolo: 28 giugno, 1 luglio e 5 luglio. Intanto l'Alto Adige ha già disposto lo stop.

Una riunione necessaria, quella del Cts, dopo che Roberto Speranza ne aveva chiesto formalmente il parere in virtù dell'ottimo andamento dell'epidemia del nostro Paese, dove ormai da settimane si registra una sensibile riduzione dei nuovi casi, di posti letti occupati da pazienti Covid e di decessi. Il Cts ha indicato il 28 giugno o il 5 luglio come date per l'eliminazione dell'uso delle mascherine all'aperto. Gli esperti non hanno però rilevato eccessive differenze sul piano epidemiologico tra le due date: da qui la scelta di rimettere la decisione al Governo

La decadenza dell'obbligo, però, come sottolineato dagli esperti e dal ministro, non coincide con un generalizzato liberi tutti. La mascherina dovrà essere obbligatoriamente portata con sé per essere indossata in caso di assembramenti anche all'aperto e ogni qualvolta si debba entrare in un luogo chiuso, anche sui mezzi pubblici. Con l'ingresso della Valle d'Aosta in zona bianca il prossimo 28 giugno, il Cts aveva già individuato questa come data possibile in alternativa al 5 luglio. Il primo lunedì di luglio avrebbe permesso al Cts di avere tra le mani il monitoraggio del venerdì per prendere una decisione, anche se l'andamento dell'epidemia non dovrebbe mostrare particolari variazioni al rialzo nei prossimi giorni, anzi. Meno plausibile era la data del 1 luglio, scelta più come giorno simbolico come primo giorno del mese che per altro.

La data più probabile è prima del vertice era quella del 5 luglio, che segue la strategia della prudenza da sempre invocata dal ministro Speranza. Il ministro della Salute, supportato dagli esperti, pare sia propenso fin dall'inizio a rimandare al 5 luglio la dismissione dell'obbligo per verificare se la curva epidemiologica non subirà scossoni a causa della variante Delta. Inoltre, questo dà altri giorni di vantaggio alla campagna vaccinale, che di giorno in giorno aumenta di 500mila unità le dosi somministrate.