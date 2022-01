Furibonda lite in famiglia: 4 morti. Così è scattata la follia

Strage familiare a Licata, in provincia di Agrigento, questa mattina. Un uomo ha sterminato la propria famiglia a colpi di pistola e poi ha tentato di togliersi la vita. Sono ancora poco chiare le cause che hanno scatenato l’assurdo gesto ma, secondo le prime indiscrezioni trapelate dagli inquirenti, il tutto sarebbe nato da questioni irrisolte di carattere familiare. E così, un uomo, Angelo Tardino, di 48 anni, alle prime luci di oggi, al termine di una furibonda lite, ha esploso dei colpi di pistola indirizzati al fratello, alla cognata e ai nipotini di 11 e 15 anni uccidendoli. Dopo la barbara esecuzione l’assassino si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

La tragedia è esplosa in un appartamento di via Riesi, dove si sono precipitati subito i carabinieri della locale compagnia unitamente agli uomini del comando provinciale di Agrigento. Immediatamente sono stati disposti dei posti di controllo in città e nelle aree limitrofe per fermare il killer. E così, dopo qualche ora di attesa l’uomo è stato raggiunto al telefono. Inizialmente sembrava volesse collaborare e costituirsi. Invece poco dopo si è sparato con la stessa arma, una calibro 9, la stessa che ha utilizzato per uccidere i suoi familiari.

ha tentato di uccidersi in una strada distante il luogo dell’omicidio. Ha lasciato la macchina e dopo aver percorso qualche metro a piedi, ha deciso di farla finita in aperta area di campagna, in contrada Safarello. L'uomo adesso versa in gravissime condizioni e si trova ricoverato in ospedale a Caltanissetta. Adesso è tempo di raccogliere testimonianze, di sapere cosa ci fosse dietro quelle questioni rimaste irrisolte e perché hanno spinto Tardino a spingersi così oltre. I vicini di casa delle vittime avrebbero raccontato agli inquirenti che le liti in quella casa erano frequenti e spesso animate. Nulla di nuovo se non fosse che oggi i litigi sono degenerati in un efferato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni che stanno emergendo da parte dei carabinieri, il nocciolo della questione sarebbe legato alla spartizione di alcuni terreni adibiti alla coltivazione di carciofi. In questo momento sono diverse le voci che vengono raccolte dai carabinieri per cercare di far chiarezza su ogni dettaglio. Nel corso degli accertamenti è anche emerso che Angelo Tardino detenesse in casa un fucile da caccia e tre pistole, tutti regolarmente detenuti. L’uomo era stato infatti autorizzato dal commissariato di Licata. E adesso ogni dettaglio diventa di fondamentale importanza per conoscere la storia di questa famiglia e dell’assurda fine che ha coinvolto anche due ragazzini ignari di tutto.

Le indagini sono coordinate dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio.