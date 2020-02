Strage di Erba, per i giudici le nuove prove non sono valide

Speranze terminate per Olindo Romano e Rosa Bazzi, autori della strage di Erba avvenuta l'11 dicembre 2006, almeno per il momento. I giudici non hanno accolto l'esame dei nuovi elementi considerati a favore dei due coniugi, che attualmente stanno scontando la pena dell'ergastolo. Assieme ad un amico, Beppe e Pietro Castagna hanno commentato l'ennesimo pronunciamento dei giudici, tramite le seguenti dichiarazioni riportate dal settimanale Giallo: "Ancora una volta questa gente non accetta il pronunciamento dei giudici che almeno per 30 volte, se si considerano i diversi gradi di giudizio e i ricorsi, hanno confermato che Rosa e Olindo sono gli autori della strage oltre ogni ragionevole dubbio, il tutto per confondere le acque e avere un po' di visibilitĂ ". Rcordiamo come nel corso del massacro, i fratelli Castagna persero la madre, Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipotino Youssef, morto ad appena 2 anni. Alla fine, i magistrati hanno dato ragione ai Castagna, respingendo tutte le richieste da parte degli avvocati Nico D'Ascola, Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, legali di Rosa e Olindo.

Strage di Erba, Olindo e Rosa rimangono all'ergastolo

Olindo Romano e Rosa Bazzi, riconosciuti colpevoli per la strage di Erba, stanno attualmente scontando l'ergastolo. Tuttavia, i due coniugi non si rassegnano e, tramite i loro legali, cercano di far riaprire il caso, tentando di presentare elementi a loro favore. Ricordiamo che nel corso del massacro, oltre ai 3 membri della famiglia Castagna, venne uccisa anche la signora Valeria Cherubini, mentre suo marito Mario Frigerio rimase gravemente ferito. Tuttavia, nonostante il responso dei giudici sia stato lapidario, si continuerĂ a parlare ancora per molto della vicenda. I legali dei coniugi Romano hanno dichiarato di non accettare questo ennesimo rifiuto da parte del tribunale, annunciando il ricorso in cassazione. Non hanno alcuna intenzione di arrendersi.