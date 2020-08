La "spedizione punitiva" al bar. Gli immigrati scatenano il caos

Scene di guerriglia urbana a Prato nella notte tra sabato e domenica, nel primo weekend di agosto. Un gruppo di dieci persone, che alcuni testimoni avrebbero riconosciuto come nordafricani, ha assaltato un bar della città toscana armato di spray al peperoncino, pare per punire il barista che non ha voluto servire loro da bere qualche ora prima.

Il risultato è stata una rissa violenta, che ha avuto come palcoscenico una delle zone più centrali di Prato, dove si concentra la movida cittadina del weekend. Non è certo la prima volta che in questa parte di città si verificano episodi simili, l'ultimo è accaduto pochi mesi fa, a febbraio, poco prima del lockdown. La Polizia di Stato e la Polizia Locale è ora impegnata nella ricostruzione dei fatti ma, soprattutto, nelle ricerche per individuare i responsabili delle scene di guerriglia che sono ormai troppo frequenti in questo angolo di città.

Tutto nasce dalla decisione di un barista di non servire da bere a un gruppo di giovani, probabilmente stranieri, che non hanno accettato di essere rifiutati. Dopo essersi lamentati, si sono quindi allontanati e tutto sembrava essersi spento con qualche accesa rimostranza ma qualche ora dopo il gruppo è tornato per una vera e propria spedizione punitiva. Erano circa dieci ed erano armati di spray al peperoncino.

In quel momento è nata la rissa che ha devastato il locale e portato al ferimento di due persone. Sono stati divelti gli arredi e in quei minuti di follia all'interno del locale sono volate sedie, posaceneri e qualunque cosa gli stranieri trovassero a disposizione. Per uno dei feriti si è resa necessaria la corsa in ospedale a causa di una profonda ferita al collo, provocata da una. L'altra persona rimasta ferita nello scontro, invece, è stata aggredita con lo spray urticante. I fatti sono avvenuti all'incirca a mezzanotte, qualche minuto prima, quando la movida di Prato era ancora nel pieno del suo svolgimento. All'irruzione della banda all'interno del locale hanno assistito numerosi testimoni che in quel momento si stavano godendo una caldissima serata di inizio agosto nei tavolini esterni dei locali della via.

Il parapiglia ha provocato la fuga di massa, con scene di disordine pubblico. Nel caos più totale della via è stato facile per gli aggressori mischiarsi nella folla e fuggire, facendo per ora perdere le loro tracce. A febbraio la scena era stata molto simile e anche in quel caso il palcoscenico era stato via Settesoldi. In quell'occasione due gruppi di giovani si erano affrontati a colpi di sedie dopo l'insistenza di alcuni ragazzi nel chiedere una sigaretta, forse in modo molesto.