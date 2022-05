Lo strano silenzio di Boldrini, il ragu di cinghiale e Azov: quindi, oggi...

- Mentana che scrive un tweet e si mette l’hasthag #mentana alla fine è l’apoteosi di tutto. Meritiamo l’estinzione

- due stragi negli Usa nei giorni scorsi. A Buffalo era un suprematista e subito la Boldrini s’è affrettata a dire che quei morti sono “il frutto del terrorismo suprematista”, una “comunità di neonazi” fondata su “razzismo e violenze” che sono “i tratti della destra eversiva, anche da noi”. Poi oggi scopri che l’uomo arrestato per la sparatoria nella chiesa in California, un giorno dopo Buffalo, è un immigrato cinese che odia il popolo di Taiwan. In pratica, un immigrato razzista. E la Boldrini? Muta

- l’allarme della Coldiretti: abbattere cinghiali, sono 2,3 milioni, causano incidenti, distruggono i raccolti e diffondono la peste suina. Però non sprechiamoli, facciamoci il ragù

- i colloqui tra Mosca e Kiev adesso non si stanno svolgendo in alcuna forma. Lo spostamento del processo negoziale ucraino da Kiev a Washington e Londra non porterà frutti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Nostra signora pace, addio

- "Cercasi annusatori". La Campania recluta gli investigatori anti-puzze. Speriamo poi li mandino in Rai

- 50 anni fa moriva, anzi veniva ucciso, Luigi Calabresi. Pagina nera di un Paese che non ha ancora biasimato a sufficienza i "cattivi maestri" che armarono i killer

- la Duma russa potrebbe vietare lo scambio di prigionieri che si sono arresi dall'Azovstal con la scusa che sono criminali di guerra. Non mi sorprenderei, anche se c'è da attendere. Le trattative per uno scambio di prigionieri sono sempre lunghe e dure. E a volte c'è chi alza il prezzo della posta in palio