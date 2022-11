Travolta e uccisa da un Suv mentre cammina in strada: muore una 22enne

L’ultima telefonata prima di perdere la vita l’ha fatta al padre, ma dall’altra parte del telefonino non ha risposto nessuno. Era notte inoltrata e l’uomo si era addormentato, d’altronde aveva già sentito sua figlia qualche ora prima e si era rasserenato. Non immaginava minimamente cosa stesse per accadere alla ragazza che di lì a poco è stata travolta e uccisa da un Suv. La studentessa di 22 anni Miriam Ciobanu, residente a Fonte ma originaria di Udine, è stata investita poco dopo le 4 del mattino in via Vittorio Veneto, a Paderno del Grappa, frazione di Pieve del Grappa da un’Audi A3 guidata da un 23enne, il quale è risultato positivo all’alcol e alla droga.

I fatti

La giovane era uscita in serata con il suo fidanzato per festeggiare Halloween e verso mezzanotte ha chiamato il padre dicendogli che si sarebbero visti il giorno dopo a pranzo. Successivamente, secondo i primi riscontri degli inquirenti, la 22enne avrebbe litigato con forza con il compagno e avrebbe riprovato a richiamare il genitore per farsi venire a prendere, senza però avere risposta. A quel punto ha deciso di allontanarsi a piedi non immaginando che lungo la strada avrebbe trovato la morte. Il giovane alla guida del Suv aveva assunto alcol e droga prima di mettersi in viaggio e non si è accorto della presenza sul ciglio della strada di Miriam, trascinandola via per alcuni metri.

L’investitore è stato arrestato

L’uomo, che è rimasto impietrito nella sua auto in stato di choc, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato. In un secondo momento è stato trasferito nella caserma di Castelfranco Veneto in attesa di essere rinchiuso nel carcere di Treviso. La ragazza , come riporta il quotidiano Il Gazzettino, era una studentessa: lavorava occasionalmente come barista e cameriera ma sperava di poter entrare nella facoltà di criminologia a Padova. Dal suo profilo Facebook emergono alcuni tratti della sua personalità e dei suoi sogni: la passione per i viaggi e letture, i suoi autori preferiti erano Zadie Smith e Luigi Pirandello.