"Niente gita a chi si comporta male". E scoppia la bufera a scuola

Ferrea la decisione di Giuseppina Carati, la dirigente della scuola media Alighieri Diaz, a Lecce. A causa di comportamenti indisciplinati e incorreggibili, 8 studenti di una classe dell'istituto non parteciperanno alla gita scolastica organizzata a marina di San Cataldo.

La decisione è stata condivisa anche da alcuni insegnanti esasperati dai continui rimproveri verso quegli alunni disobbedienti. I professori avevano più volte chiesto un colloquio con i genitori degli alunni denunciando il malcontento che coinvolgeva l'intera classe. I ragazzi, infatti, creavano caos e non permettevano neanche ai compagni di seguire le lezioni. Nonostante ciò la situazione era rimasta la stessa e i professori avevano così deciso di parlarne con la preside. Questa, ascoltando le lamentele, ha reagito in modo esemplare per alcuni e con un'azione esagerata per altri. Partendo dal presupposto che "le gite scolastiche non sono obbligatorie e nessuno può costringere un docente ad accompagnare le classi fuori perché sono prestazioni volontarie, non retribuite, affrontando le quali i docenti si assumono ogni responsabilità di quanto accade, anche sotto il profilo penale", gli 8 alunni non potranno andare in gita .

L'opportunità bruciata comprendeva alcune attività, come quella di approfondire le conoscenze sugli sport acquatici come il surf, il wind surf e il sup. Non appena saputa la notizia, i genitori hanno difeso i propri figli sostenendo che il provvedimento non aiuterà i ragazzi e anzi recherà loro dei disagi senza dar loro l'occasione di imparare dai loro errori.