La verità sullo studio che ha fatto chiudere bar e ristoranti

I luoghi più a rischio di diventare focolai di Covid-19 sarebbero bar, palestre e ristoranti. A stabilirlo è uno studio americano, pubblicata su Nature, che ha mappato gli spostamenti orari di 98 milioni di persone, basandosi sui dati dei cellulari, per capire quali fossero i principali "punti di interesse" della popolazione nei 57mila quartieri esaminati.

Dopo aver raccolto i dati, i ricercatori li hanno usati per elaborare dei modelli di diffusione dei contagi: confrontandoli con la reale diffusione della pandemia, hanno notato che " il modello aveva previsto con precisione i numeri di casi confermati ". Infatti, confrontando il numero delle infezioni nei quartieri di Chicago tra l’8 marzo e il 15 aprile con i dati reali del mese successivo, hanno notato che " il modello aveva previsto con precisione i numeri di casi confermati ". Come spiega Nature, le analisi dimostrano che " una piccola minoranza di punti di interesse 'superdiffusori' sia responsabile di una grande maggioranza di infezioni ". Tra questi luoghi 'superdiffusori' ci sarebbero i ristoranti, seguiti da palestre e bar.

Secondo quanto riporta il Tempo, Palazzo Chigi starebbe prendendo in seria considerazione lo studio americano, che a un primo sguardo sembrerebbe confermare la validità della linea prevista dal governo, che nelle scorse settimane ha imposto la chiusura di ristoranti, locali e centri sportivi.