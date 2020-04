Lo studio del Cnr rivela: "Possibile un legame tra inquinamento e Covid"

L'inquinamento dell'aria potrebbe influenzare la diffusione e la mortalità legate al Covid-19. È l'ipotesi alla base dello studio avviato dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle richerce (Cnr-Isac), che ha pubblicato la ricerca su Atmosphere.

Il Cnr ha analizzato " la possibile correlazione tra l'inquinamento dell'aria e la diffusione e la mortalità del Covid-19". "È possibile- affermano gli esperti- che la già avvenuta esposizione di lungo periodo all'inquinamento atmosferico possa aumentare la vulnerabilità degli esposti al Covid -19 a contrarre, se contagiati, forme più importanti con prognosi gravi ". La stessa ipotesi era stata presa in considerazione anche dai ricercatori dell’Università di Harvard, che avevano evidenziato come i livelli di polveri sottili dell'aria potessero influire sulla mortalità. " Tuttavia - hanno sottolineato Daniele Contini e Francesca Costabile, del Cnr-Isac di Lecce e Roma- deve ancora essere stimato il peso dell'inquinamento rispetto ad altri fattori concomitanti e confondenti" .

Lo studio analizza l'esposizione pregressa all'inquinamento atmosferico, cercando di capire l'esistenza di una correlazione con la vulnerabilità al Covid-19. I dati registrati recentemente mostrano focolai in aree molto diverse tra loro per livello di inquinamento, ma questo potrebbe derivare dall'incertezza nell'attendibilità dei contagi. Non è possibile " una spiegazione diretta dell'aumento della vulnerabilità al Covid -19 o delle differenze di mortalità osservate ", ma secondo i ricercatori potrebbe esserci una relazione tra esposizione a inquinamento atmosferico e aggravarsi della malattia.

Ma non solo. Gli esperti, infatti, hanno studiato anche il possibile meccanismo " di trasporto per diffusione in aria senza contatto ", ritenuto "plausibile". " La trasmissione airborne- spiega Contini- può avvenire su due diverse strade: attraverso le goccioline di diametro relativamente grande (> 5 µm), emesse da una persona contagiata con starnuti o colpi di tosse, che sono rimosse a breve distanza (1-2 metri) dal punto di emissione, oppure attraverso il bioaerosol emesso durante la respirazione e con il parlato, o il residuo secco che rimane dopo l'evaporazione, generalmente di dimensioni più piccole (< 5 µm), che può rimanere in sospensione per tempi maggiori" .