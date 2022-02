Stuprata a 15 anni, la chat tra gli indagati: "Siamo nei guai, mandala via"

" Siamo nella me... ". E ancora: " Sta dicendo da mezz'ora (la vittima ndr) che l'abbiamo stuprata ". Sono solo alcuni dei messaggi ritrovati in una chat WhatsApp intercorsa tra il 15enne accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una coetanea, sua compagna di classe, e uno degli altri due ragazzi vicenda. Le altre conversazioni sono state cancellate: " Sei conversazioni sono state eliminate ", precisa il pm Alessandra Serra disponendo la misura cautelare dei domiciliari per il principale indiziato.

Il racconto della vittima

Un festino alcolico, probabilmente improvvisato, che è degenerato in una mattinata di pura follia. La 15enne, seppur stordita dal mix di vodka e vino, si rende conto di essere stata abusata. Raccoglie le forze e scrive alla sorella maggiore: " Aiuto, vieni a prendermi ". Lei si precipita e chiama il 112: " Sono in strada con mia sorella, - dice - è stata stuprata ". Passano pochi minuti all'arrivo dei carabinieri, la vittima indica la casa dove si è consumato l'orrore e il compagno di classe che l'ha aggredita. Fa solo il suo nome perché non ricorda altro. " Seppur in uno stato fortemente di confusionale e di choc post traumatico, la ragazza ha parlato della violenza sessuale subita dall'amico . - spiega il medico a cui la 15enne ha raccontato dell'abuso - Ha detto che non se lo aspettava. Ha detto che lui l'ha fortemente delusa e ha precisato di essere rimasta impotente, al punto da non riuscire a muoversi. Ricordava lui steso sopra di lei senza vestiti... il dolore che le avrebbe provocato ".

Le chat

Il ragazzo viene subito fermato. Mentre i carabinieri lo interrogano, il suo cellulare continua a squillare. È il suono delle notifiche, di quei messaggi che uno degli altri due adolescenti coinvolti nella vicenda gli sta inviando freneticamente. " Sta dicendo da mezz'ora che l'abbiamo stuprata ", scrive D. (è l'iniziale del 15enne arrestato) all'amico. " Fra' (fratello ndr), fai qualcosa ", risponde l'altro. La comunicazione prosegue: " Lo so... ". " Ma no Fra'... Falla uscire ". " Come? ". " Fra' ma è ancora ubriaca? Fra' ma fai qualcosa ". E sono sono alcuni degli sms agli atti dell'inchiesta per violenza sessuale aggravata. " Sei conversazioni sono state cancellate ", precisa il pm Alessandra Serra.

L'alcol