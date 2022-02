Stuprata a una festa: "Zitta bas...". Tre calciatori rinviati a giudizio

Tre calciatori sono stati rinviati a giudizio con l'ipotesi di reato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza durante una grigliata in campagna. Si tratta di Guido Santiago Visentin, 21enne di origini argentine in forza al Cittadella, Federico De Min, 24 anni, terzino sinistro nell'Eclisse Carenipievigina (Capionato di Eccellenza veneto) e il 23enne Matteo Verdicchio, centrocampista del Nogarè (Terza categoria). Le società sportive sono estranee alla vicenda.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Belluno l'episodio risale al 15 agosto 2020 in una villa di Visome, nel Bellunese. I calciatori avevano organizzato una grigliata a cui era stata invitata anche la ragazza che ha denunciato lo stupro (conosceva alcuni dei partecipanti). Dopo pranzo, la giovane si è ritirata in una delle stanze con l'intenzione di riposarsi. A quel punto - stando alla versione fornita dalla vittima - i tre sportivi l'avrebbero costretta a letto per abusarne. Lei avrebbe provato a opporre resistenza ma invano. " Stai zitta ba... ", le avrebbero urlato continuando a infierire sul suo corpo.

Le reazioni

La denuncia è stata formalizzata nei giorni successivi al presunto abuso. Il Cittadella, squadra di Serie B in cui milita Guido Santiango Visentin, ha preferito non commentare la vicenda giudiziaria. Non si sa neanche se i vertici della società veneta abbiano deciso di prendere qualche provvedimento nei confronti del calciatore. Al momento dal club non è trapelata alcun genere di indiscrezione. Silenzio stampa anche per il Nogarè, l'undici in cui è arruolato il 23enne bellunese Matteo Verdicchio.

La difesa