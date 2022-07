Stuprata dal branco di quattro stranieri. Tra loro anche una donna

Una serata alcolica, terminata con uno stupro di gruppo. Questo quanto denunciato da una giovane di Stresa, località sul Lago Maggiore. Dopo aver chiesto aiuto al pronto soccorso, la ragazza si è presentata ai carabinieri lunedì 27 giugno per denunciare la violenza sessuale e ieri sono stati sentiti tre giovani e una donna, tutti maggiorenni e di origine straniera.

Come riportato dalla Prealpina, venerdì sono proseguiti gli accertamenti dei carabinieri: al vaglio le posizioni di quattro persone, tutte residenti nella zona e conoscenti della vittima. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la giovane non ricorderebbe praticamente nulla dell’accaduto: avrebbe preso coscienza dell’accaduto soltanto il giorno dopo. In corso gli accertamenti anche per capire se fosse sotto l’effetto di alcol o droga, assunti consapevolmente o no.

Come rimarcato in precedenza, la giovane sarebbe un’amica dei presunti violentatori, compresa la donna sentita dagli inquirenti. Non è ancora chiaro se quest'ultima abbia partecipato o meno alla violenza. Al momento non ci sono persone ufficialmente indagate, ma sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta. I carabinieri della stazione di Stresa e il comando provinciale di Verbania, coordinati dalla procuratrice della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi, sono al lavoro per stringere il cerchio e nelle prossime ore verranno sentite altre persone.

La notizia del presunto stupro ha scatenato grande rabbia sui social network. Tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza alla presunta vittima, ma anche grande preoccupazione per l’aumento esponenziale di violenza tra i più giovani. Stresa è una piccola cittadina ma molto conosciuta per il bellissimo lungolago, che attira migliaia di turisti da ogni parte d’Italia. E non mancano i timori per le possibili ripercussioni della vicenda, considerando che non si sono mai verificati episodi di simile gravità.