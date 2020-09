"Più malati nei reparti? Ecco la verità". Bassetti svela i dati dei contagi

Il professor Matteo Bassetti ha voluto spiegare la situazione che stiamo vivendo adesso in Italia riguardo al coronavirus. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, parlando con l’AdnKronos, ha sottolineato che rispetto a qualche settimana fa adesso si vedono più pazienti anziani ricoverati in ospedale perché hanno contratto il Covid. Ha però precisato che questo avviene perché si tratta di soggetti fragili, nei quali il virus può peggiorare un problema già esistente. Per esempio in pazienti affetti da diabete, cardiopatie, problemi respiratori, o che seguono più terapie. E poi c’è da dire che negli anziani la patologia ha un impatto differente.

Bassetti: "Oltre il 99% adesso guarisce"

L’infettivologo ha tenuto a precisare che “la malattia oggi ha un mortalità decisamente più bassa, 0,4-0,6%, e nel 99,6% dei casi si guarisce". Sempre secondo quanto affermato da Bassetti, vi è stato un lieve rialzo dell’età media dei soggetti positivi dovuto all’effetto del periodo vacanziero. I ragazzi sono quelli che hanno viaggiato maggiormente e quindi sono stati esposti di più al virus. Una volta tornati a casa hanno portato l’infezione anche in famiglia. A essere mutata però, come evidenziato da Bassetti, è solo l’età dei contagiati e non dei pazienti. Il professore ha detto di ricoverare solo ultra 80enni con situazioni cliniche ben diverse rispetto a quelle che si erano viste nei mesi di marzo e aprile.

Il professore ha anche asserito di non aver avutoda diverso tempo.