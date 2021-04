La suocera Salvini, il doppiopesismo e il Gange: quindi, oggi...

- cambia il governo ma non il metodo. A Palazzo Chigi hanno un dossier riservato in cui si spiega che i morti resteranno stabili fino al 15 luglio, e che dunque sulle riaperture dovremmo stare accorti. Ma invece si renderlo pubblico con tutti i crismi, lo spifferano al Corriere proprio come successe con Urbani e il "piano segreto" di un anno fa. Bella idea, eh. Ma non vi è chiaro che la comunicazione del rischio in pandemia sarebbe una cosa da fare alla luce del sole?

- sappiate che oggi partiamo da un Rt a 0,81 e non appena arriva ad 1 qui si richiude tutto. In pratica abbiamo solo un piccolo 0,2 di libertà. Godetevelo, che a breve il coprifuoco potrebbe essere l'ultimo dei problemi. La misura infatti verrà rivista a metà maggio, ma non per forza in meglio

- va anche detto che la pubblicazione dello “studio segreto” sul Corsera è il classico modo utilizzato in politica per “parlare a nuora affinché suocera intenda”. In questo caso la suocera è Matteo Salvini. È come se Palazzo Chigi (o il ministero della Salute?) dicesse: “We ciccio, stai accorto. Guarda che già ti abbiamo concesso tanto".

- arriva la mascherina col marchio per indicare che chi la indossa è single. Perché, scusate, prima della pandemia andavate in giro con tatuato in fronte “sono solo"?

- c’è un nuovo acquisto tra i contrari al coprifuoco. Dopo il no della Lega, il ni del M5S, il si-ma-state-al-ristorante-fino-allle-22 di Forza Italia e la contrarietà silente del Pd, si iscrive al festival degli apertursti anche Italia Viva. A questo punto resta un mistero: ma dove erano tutti durante il Cdm? In bagno?

- in aula Draghi si è impappinato più volte nel leggere "Pnrr" che Renzi quando imparava a dire "first reaction: choc"

- dobbiamo provare pena per il travaglio del poro Travaglio. Dopo anni al rimorchio del comico forcaiolo, ora che il giullare è sulla forca del giustizialismo per colpa del figlio, lui se ne sta in disparte e si finge smemorato. Oggi ha attaccato i partiti guidati da pregiudicati (Fi), inquisiti (Lega) o indagati (Iv), ma nell’elenco gli è sfuggito di inserire il M5S del condannato Grillo. Sarà stato sicuramente un caso (marameo!)

- sulle sbraitate di Grillo si svegliano le femministe. "Perché non ci siamo indignate prima, come fatto con Genovese?". Buongiorno a voi, signore. Ma la risposta è semplice, vi aiutiamo noi: si tratta di una molto diffusa forma di tipico, sinistro doppiopesismo

- per due volte in Senato Draghi si rivolge ai senatori chiamandolo deputati. Quando glielo fanno notare non sente e si mostra sorpreso: "Ah siamo a Palazzo Madama". Fa quasi tenerezza

- pare che la famiglia trovata in Veneto con la variante indiana l'abbia beccata partecipando al sacro bagno nel Gange, tradizionale rito induista. A dire il vero dopo essersi immersi in quel putrido fiume, sarei stupito se avessero contratto solo la Covid e non qualche altra atroce malattia