"Super Estate", riscosse tutte le vincite online da 50mila euro

Sono state 20 le vincite online da 50.000 euro ciascuna, assegnate grazie all’iniziativa speciale “SUPER ESTATE” di SuperEnalotto SuperStar, che ha distribuito ben 300 premi garantiti nell’arco dei tre concorsi speciali consecutivi: n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022.

Tutte le vincite realizzate online sono state presentate all’incasso, come ha comunicato dall’Ufficio Premi Sisal a chiusura dei termini utili per la riscossione (10, 12 e 14 ottobre 2022). Da sottolineare che giocare con questa modalità ha permesso ai vincitori di avere sempre con sé la propria ricevuta, senza rischiare di perderla e di non poter quindi riscuotere la vincita. un ulteriore punto a favore della modalità di gioco online che si dimostra semplice, a basso impatto ambientale e, soprattutto, sicura.