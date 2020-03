Virus, superati i decessi della Cina: in Italia le vittime sono 3.405

L'Italia supera la Cina per numero di decessi: sono 3.405 i morti nel nostro Paese, con un incremento rispetto a ieri di 427. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245. Il dato è stato reso noto dal commissario per l'emergenza e capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nell'appuntamento quotidiano sull'emergenza coronavirus.

In Italia, si contano poi 33.190 persone positive, 4.480 in più rispetto a ieri. Il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) dall'inizio della diffusione del virus nel Paese ha raggiunto i 41.035. Cresce anche il numero dei guariti: sono 4.440, con un incremento di 415 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.757; 2.498 sono in terapia intensiva (8% del totale), mentre 14.935 sono in isolamento domiciliare fiduciario. " Oggi sono stati trasferiti 59 pazienti dalla Lombardia, quattro più di ieri ", ha spiegato poi Borrelli (guarda il video).

Il capo delle Protezione civile ha poi fornito alcune informazioni "di servizio". Per i ragazzi che rientrano dall'Erasmus " sarà consentito lo spostamento sul territorio nazionale e potranno essere presi all'aeroporto Fiumicino da un familiare per poi recarsi presso il domicilio per il periodo di isolamento ". Poi una novità sulle ricette mediche: " Oggi ho firmato un'ordinanza della Protezione civile che permetterà la dematerializzazione delle ricette mediche: avranno un codice numerico che i pazienti indicheranno in farmacia per ritirare i farmaci e non bisognerà andare dal medico di base ". Infine un appello: " Da più parte ci giunge la segnalazione di abbandono di animali domestici, in particolare di cani, questo è una cosa deprecabile, in nessun modo esiste ed è stata dimostrata la possibilità di diffusione di contagio tra gli animali e le persone ".

Il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, ha fatto poi il punto su bambini e coronavirus. " I bambini positivi al nuovo coronavirus sono circa 300 in tutta Italia e anche riguardo alla casistica italiana viene confermato quanto osservato a livello internazionale e cioé che non esistono fatalità tra i bambini né casi gravi ", ha spiegato Villani andando così a "rasserenare genitori e nonni ". " Quando e se un bambino presenta dei sintomi, soprattutto se non particolarmente importanti e sentendo sempre il pediatra curante, si stabilisce con lui il da farsi. Se invece il bimbo aveva problemi sanitari preesistenti, va portato in Pronto soccorso. Il coronavirus di per sé non rappresenta un problema per i bambini ", ha specificato Villani.

" Il nostro Servizio sanitario ci permette di avere dati che poche altre nazioni possono avere", questo "rafforza la fiducia nel nostro Ssn che anche in questa occasione dà prova della sua efficienza. L'Italia è un caso mondiale, nel senso che tutti ci stanno imitando ", ha dichiarato Villani spiegando che " le misure prese danno garanzia di ottenere il risultato auspicavamo, fermo restando che la cittadinanza rispetti tutto quello che è stato prescritto ".

Lombardia

" I dati anche oggi sono altalenanti: i positivi sono 19.884 (+2.171), gli ospedalizzati sono saliti a 7.387 (+182, ieri erano 332). 1.006 le persone ricoverate in terapia intensiva (+82). Continuano a crescere anche i decessi: sono 2.168 (+209) ", ha dichiarato l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Per quanto riguarda le province: "A Bergamo i positivi sono 4.645 (+340), a Brescia 4.247 (+463, un incremento inferiore a quello di ieri ma significativo). Nel milanese 3.278 casi (+634, ieri erano +300): questo dato ci preoccupa ", ha continuato Gallera.

" Sono molti gli ospedali in Regione che sono ormai al collasso. Siamo arrivati al punto in cui in molti presidi non ci sono più letti. Abbiamo bisogno di personale, che è oggi la maggiore criticità ", ha spiegato l'assessore annunciando l'arrivo di personale medico dalla Cina e da Cuba.

Ci sono ancora troppe persone che escono di casa. A lanciare l'allarme è il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. " Come giorno normale noi abbiamo considerato il 20 febbraio, prima dell'inizio dell'emergenza. Da lì abbiamo fatto le percentuali. Lunedì si muoveva il 43%. Siamo scesi al 42% negli ultimi due giorni. Un numero troppo alto. Domenica eravamo al 28% e sabato al 34% - ha aggiunto - quindi è evidente che incidono le attività economiche. Ma c'è ancora troppo movimento per rallentare il contagio. Da domani faremo un'analisi sulle fasce orarie per capire come comportarci in merito ". Per quanto riguarda il campione, " fino a ieri lavoravamo su un 40%, oggi lavoriamo sull'80-85%. È assolutamente un dato apprezzabile e questa è la situazione ", ha sottolineato Sala.

Lazio