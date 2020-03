Crescono i contagi in Lombardia, Gallera: "Preoccupa dato di Milano"

Bergamo e Brescia, con le rispettive province, sono le zone più colpite dall'emergenza coronavirus in Lombardia. Ma ora inizia a preoccupare anche la situazione di Milano. Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare Giulio Gallera nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza sanitaria in regione.

" A Bergamo i casi sono 4.645 (+340), a Brescia 4.247 (+463, un incremento inferiore a quello di ieri ma significativo). A Milano e provincia si sono registrati ad oggi 3.278 contagiati da coronavirus. Questo dato ci preoccupa ", ha affermato Gallera. I casi infatti sono " aumentati in 24 ore di 634 unità ". Un incremento importante visto che quello del giorno prima " era di 318 ". Nella città di Milano, in particolare, " i casi registrati sono 1.378 ".

I numeri aumentano velocemente e mettono in allarme. " Questo è un dato che ci preoccupa, perché Milano è densamente popolata ", ha spiegato Gallera che ancora una volta ha invitato tutti i cittadini a restare a casa: " Come ci ha detto il vicepresidente della Croce Rossa cinese c’è ancora troppa gente in giro, la quarantena è pesante per tutti ma è necessaria. Noi facciamo di tutto per dare una risposta sanitaria all'emergenza, ma se non ci sono i cittadini che ci credono, non c'è sistema sanitario né aiuto che può venire dall'estero che tenga ".

Nel frattempo le vittime in Lombardia sono salite a 2.168: 209 i morti nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagiati in regione è salito a 19.884, quindi 2.171 in più rispetto a ieri, un dato " significativamente più alto ". Gli ospedalizzati sono 7.387 con una crescita molto più bassa, solo 182 in più, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1.006, 82 in più. Numeri altalenanti da considerare nel loro insieme ha spiegato Gallera. L'assessore, oltre a chiedere alle persone di restare in casa, ha invitato tutti coloro che hanno sintomi anche lievi a " stare lontani anche dal vostro coniuge, anche dai vostri familiari ".