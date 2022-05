SuperEnalotto, Jackpot record: 210,5 milioni di euro

Con l’estrazione di ieri sera si è aperto un nuovo capitolo della gloriosa storia del SuperEnalotto perché il Jackpot vinto a Lodi il 13 agosto 2019 per un valore totale di 209,1 milioni di euro, conseguito con una giocata di appena 2 euro, cede il passo al nuovo record che tocca quota 210,5 milioni di euro.



È il più alto montepremi nella storia del SuperEnalotto e attualmente si tratta del Jackpot più alto al mondo che la fortuna mette a disposizione a partite dalla prossima estrazione di giovedì 26 maggio. Cresce così la voglia di tentare di indovinare la mitica sestina vincente. E mentre si insegue il sogno di realizzare la vincita del eecord, che sarebbe il numero 125 nella storia del SuperEnalotto, affiorano i ricordi e le emozioni della signora Caserini, titolare della Ricevitoria Sisal Bar Marino di Lodi, testimone del 6 più famoso d’Italia dal 2019.

“Il record SuperEnalotto è stato superato ma rimaniamo sempre i primi ad aver visto una vincita così alta e, da tre anni ad oggi, ancora gli unici - racconta Marisa Caserini -. È stata un’emozione che non dimenticherò mai perché, a fronte di chi ha vinto, sono state e sono ancora molte le persone che continuano a mostrare il loro affetto entrando in ricevitoria, per un saluto e con la certezza che qualcuno qui è riuscito a cambiare la sua vita. Il SuperEnalotto è così, un gioco semplice per sognare una quotidianità stabile e serena, ma pur sempre quotidianità”.

Il Jackpot SuperEnalotto ha raggiunto il suo nuovo record e ora non resta che attendere: chi sarà e dove il vincitore?

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia del gioco

1. 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (LO)

2. 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

3. 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV)

4. 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

5. 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

6. 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT)

7. 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL)

8. 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT)

9. 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania (CT)

10. 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 - Mestrino (PD)